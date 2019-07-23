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23.07.2019 16:41
Рубрика: Власть

Москалькова: Важно не загнать интернет в жесткие рамки

Текст: Анна Спицына

Омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что интернет нельзя загонять в жесткие рамки.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Сегодня в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова после пленарного заседания в Совете Федерации, прокомментировала новости так: "Очень важно не загнать интернет в жесткие рамки, чтобы общество все было под контролем и лишено возможности реализовать свое право на свободу слова, свободу мысли, свободу убеждения, свободу обмена информации".

По ее мнению, сегодня самое сложное - достигнуть в сфере цифровых технологий баланса интересов. И при этом не забыть, что никому не нравится ограничение личного пространства. А проникновение в личную жизнь и вовсе ранит человека. Его нужно оградить хотя бы потому, что именно оно делает человека личностью, уверена омбудсмен.

Москалькова считает, что законопроект требует детальной проработки, особенно тщательной там, где прописывается "вредоносность нарушений".

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