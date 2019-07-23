Мозгов не поможет сборной России по баскетболу на Кубке мира-2019

Центровой Тимофей Мозгов не сыграет за сборную России на Кубке мира по баскетболу, который состоится с 31 августа по 15 сентября в Китае. Об этом сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ). По словам президента РФБ Андрей Кириленко, у игрока проблемы со здоровьем.

Сборная России в рамках сбора в Новогорске начала подготовку к предстоящему Кубку мира. Отмечается, что 33-летний Мозгов, целиком пропустивший минувший сезон в НБА, не поможет национальной команде в этом году.

"Мозгов нужен нам. Но он мог бы нам помочь на Кубке мира, только если был бы здоров. Сейчас же ему нужно восстанавливаться, набирать форму", - сказал Кириленко, чьи слова приводит ТАСС.

В то же время лучший снайпер чемпионата Европы-2017 Алексей Швед из подмосковных "Химок" присоединится к сборной позднее.

Сборная России сыграет на Кубке мира в группе B, где ее соперниками будут команды Нигерии, Южной Кореи и Аргентины.

В ходе подготовки к мировому первенству сборная России сыграет на турнирах в Москве (2-4 августа; соперники - Иордания и Иран), Вероне (8-10 августа, Венесуэла; Италия и Сенегал) и Эспоо (17-18 августа; Литва и Финляндия). В Китай команда Сергея Базаревича вылетит 23 августа и до старта Кубка мира примет участие в еще одном турнире - в Нинбо, где проведет матчи против сборных Аргентины и Испании.

Полностью расширенный состав сборной России, куда вошел 21 игрок, выглядит следующим образом:

защитники - Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон (оба - "Локомотив-Кубань"), Михаил Кулагин, Иван Ухов (оба - ЦСКА), Григорий Мотовилов ("Спартак-Приморье"), Александр Платунов ("Парма"), Андрей Сопин (ТЕМП-СУМЗ-УГМК), Алексей Швед ("Химки");

форварды - Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов, Андрей Лопатин (все - ЦСКА), Никита Балашов ("Невежис", Литва), Евгений Валиев ("Зенит"), Андрей Зубков ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит"),

центровые - Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артем Забелин ("Автодор"), Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань"), Артем Клименко (УНИКС).