МВФ ухудшил прогноз развития мировой экономики из-за торговых войн

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста мирового ВВП на 2019 и 2020 годы до 3,2 и 3,5 процента соответственно. Это на 0,1 процентного пункта ниже апрельских оценок. Об этом говорится в июльском выпуске "Обзора мировой экономики" МВФ.

"Глобальные цепочки поставок оказались под угрозой из-за перспективы новых санкций США (в рамках торговой войны с Китаем. - Прим. ред.), неопределенность, связанная с Brexit, сохранялась, а усиление геополитической напряженности привело к росту цен на энергоносители", - объяснил МВФ ухудшение прогнозов.

Прогноз по росту ВВП России в 2019 году снижен до 1,2 процента и повышен на 2020 год до 1,9 процента. Апрельский прогноз фонда по России ожидал роста в 2019 году на уровне 1,6 процента, в 2020 году - 1,7 процента. Пересмотр оценки на этот год был ожидаем после слабых данных Росстата за первый квартал (в целом за первое полугодие рост ВВП предварительно оценивается на уровне чуть более 0,5 процента). Теперь прогноз МВФ практически совпадает с официальными прогнозами в России: 1,3 процента по версии Минэкономразвития, 1-1,5 процента по версии Банка России.

Улучшение прогноза по России на следующий год в докладе МВФ может быть связано с более отчетливыми перспективами бюджетных вливаний в экономику в связи с запуском национальных проектов и со смягчением денежно-кредитной политики Банка России.