В понедельник на антиправительственную демонстрацию в Пуэрто-Рико вышли 200 тысяч человек.

Причиной масштабных протестов стала утечка примерно 900 страниц переписки губернатора Пуэрто-Рико Рикардо Росселло со своими помощниками и членами администрации. В групповых чатах высокопоставленные чиновники отпускали неуместные шутки в отношении жертв урагана "Мария", издевались над сексуальной ориентацией пуэрториканского певца Рики Мартина, а также планировали "пристрелить" мэра столицы Пуэрто-Рико, представляющего оппозицию.

Пуэрто-Рико испытывает тяжелейшие экономические проблемы. В 2015 году здесь был объявлен технический дефолт, после того как госдолг превысил 70 миллиардов долларов. В итоге спасать экономику страны пригласили... Наталию Яресько - бывшего министра финансов Украины в правительстве Яценюка, отметившуюся на своем киевском посту реструктуризацией внешней задолженности страны. Теперь гражданка США Яресько стала исполнительным директором Совета по финансовому контролю и управлению Пуэрто-Рико. Насколько опыт по развалу украинской экономики ей пригодился в другой стране можно судить по сохраняющемуся плачевному состоянию финансов Пуэрто-Рико.