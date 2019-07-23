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23.07.2019 19:18
Рубрика: Общество

Кибер готовится к полету

Робот-аватар прибыл на Байконур
Текст: Наталия Ячменникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(7918)
На космодром Байконур доставили российского робота-аватара "Федор": если все пойдет как надо, то в августе киберкосмонавт впервые отправится на МКС на корабле "Союз МС-14".
Робот-андроид пробудет на Международной космической станции полторы недели. Фото: РИА Новости Робот-андроид пробудет на Международной космической станции полторы недели. Фото: РИА Новости
Робот-андроид пробудет на Международной космической станции полторы недели. Фото: РИА Новости

Впрочем, имя перед полетом он получил новое: теперь это Skybot F-850, по порядковому номеру. "Полчаса назад на Байконур прибыл робот-аватар Skybot F-850. 22 августа он будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения", - написал вчера в своем Twitter-аккаунте глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Робот пробудет на орбите полторы недели. Сейчас специалисты Роскосмоса обучают его восприятию и воспроизведению человеческой речи: в конструкцию добавили голосового помощника, чтобы киборг смог общаться с космонавтами. Нет, он не станет членом экипажа, как бы кому-то из креативщиков этого ни хотелось. Аватар полетит к звездам исключительно в качестве эксперимента.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Он прошел испытания по взаимодействию "человек - машина" в Центре подготовки космонавтов и РКК "Энергия". На борту МКС роботом будет управлять Александр Скворцов, прилетевший на орбиту несколько дней назад. Со своим "коллегой" Александр не просто уже хорошо знаком: образно говоря, вместе готовились к полету.

Напомним: "Федор" - это человекоподобный робот-спасатель. Свое имя получил от англоязычной аббревиатуры: Final Experimental Demonstration Object Research - Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований. У робота 46 степеней подвижности, и он умеет уже многое. Но главное, чему хотят научить робота конструкторы: дистанционно повторять движения космонавта, облаченного в специальный костюм - экзоскелет. Поэтому особое внимание уделяется соответствию механизма гибкой анатомии человека и способности воспроизводить точные движения.

У робота 46 степеней подвижности, и он умеет уже многое

Роботы должны помогать при работе в условиях вакуума и самых жестких ионизирующих излучений. И они будут просто необходимы на поверхности планет и космических тел: при исследовании, освоении.

Общество Наука Общество Космос
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