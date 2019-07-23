На Красной площади выступят коллективы из Южной и Северной Кореи

Фестиваль "Спасская башня" в этом году открывается 23 августа. Место и время встречи изменить нельзя: в 20.00 на Красной площади. Выступят 27 зарубежных и российских коллективов.

О кухне фестиваля, включая самые деликатные аспекты, наш разговор с руководителем дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Сергеем Смирновым.

Одна из изюминок: обе Кореи - Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики и Музыкальная группа "Хан-нури", Республика Корея. Они на одних площадках вроде бы не выступают? И как вам это удалось?

Сергей Смирнов: Скажем так: мы пригласили - они согласились. Исключительно добрая воля обеих сторон. Обе страны были заблаговременно извещены, что мы планируем пригласить и тех и других.

Жить будут в одной гостинице?

Сергей Смирнов: В разных. В этом году у нас очень много зарубежных участников, поэтому одна гостиница всех не вместит. В любом случае в палаточном городке, что за храмом Василия Блаженного, все участники размещены вместе. На Красную площадь в финале тоже все выходят вместе.

И в палаточном городке едят из одного котла. За тушенкой с кашей там выстраиваются в очередь.

Сергей Смирнов: Замечу, что тушенка из говядины. Мы учитываем мусульманские традиции: для них никакой свинины и т.д. В целом же музыканты не требуют национальную кухню, всех устраивает наша.

На родной брусчатке: Президентский полк - постоянный участник всех фестивалей "Спасская башня". Фото: Сергей Михеев/ РГ

Фестиваль предваряют "Оркестры в парках": танцы под военные оркестры. Зритель доволен, а вы?

Сергей Смирнов: "Оркестры в парках" органично слились с программой "Московское долголетие". Для меня большое удовольствие наблюдать за танцующими, среди которых много пожилых. Женщины в туфлях, которые были у моей матушки. А мужчины в костюмах прошлой эпохи, которые в детстве я видел на своем отце... Очень трогательно, очень красиво.

Июль выдался дождливый...

Сергей Смирнов: Как любил говорить первый музыкальный руководитель фестиваля Валерий Михайлович Халилов: у военных музыкантов погода всегда хорошая. Дожди не сократили число зрителей и танцующих. И, похоже, танцы под военные оркестры не только ностальгическое, но и богоугодное дело. Не раз бывало: после первой музыкальной композиции дождь прекращается, тучи расходятся.

Это вы воздействуете на погоду?

Сергей Смирнов: (смеется) А то! У меня уже есть пара предложений к Гидрометцентру. Проведем фестиваль - озвучу.

На канале "Пятница!" показывали "Орел и решка" в Эдинбурге. Там ведущий, которому выпало побывать в Шотландии в шкуре богача, отправляется на военно-музыкальный фестиваль. Оказалось, что билеты стоят от 25 до 300 фунтов стерлингов, но в кассе купить билет в день шоу нереально. "Лишний билетик" на Royal Edinburgh Military Tattoo пришлось покупать у перекупа-индуса: 150 фунтов за место где-то на галерке. 150 британских фунтов - это по курсу 11 750 рублей. А у нас с билетами как?

Сергей Смирнов: У нас с 2007 года цены на билеты выросли не больше чем на 100 рублей. Сегодня бюджетные билеты в кассе можно купить за 600 руб. А за 1000-1500 уже очень и очень приличные места. Конечно, доступные билеты раскупаются в первую очередь.

Лично мне нравится трибуна, которая под Спасской башней. А это самые недорогие места.

Сергей Смирнов: Я каждый фестиваль курсирую по всем трибунам. Смотрю представление с разных точек. Да, есть немного иное восприятие из-за разных ракурсов. Но удовольствие получает каждый зритель независимо от сектора.

Директор Сергей Смирнов умеет управлять погодой. Обещает открыть секрет Гидрометеоцентру. Фото: РИА Новости

Есть люди, которые тянут с билетами до последнего. Хотя ведь есть риск, что будет как в Эдинбурге.

Сергей Смирнов: Люди пытаются "угадать погоду", ориентируясь сначала на месячный метеопрогноз, потом - на 10-дневный. В эти дни билеты быстро раскупаются.

И мы, организаторы, тоже ведь пытаемся "поймать погоду". Посмотрим, что получится в этом году.

Директор Сергей Смирнов умеет управлять погодой. Обещает открыть секрет Гидрометеоцентру.

Конкретно

К нам летят

Оркестр Азербайджанского высшего военного училища им. Г. Алиева, Оркестр турецкой армии "Армони", Военный оркестр Народной армии КНДР, группа "Хан-нури" из Республики Корея, Оркестр альпийских стрелков "Тридентина" из Италии, оркестры "Стремсгодсет" и "Твейт Юнион" из Норвегии, Образцово-показательный оркестр Нацгвардии Казахстана, Военный симфонический оркестр Египта, Образцово-показательный оркестр ВС Белоруссии, Центральный оркестр Сил самообороны Японии, Оркестр Народно-освободительной армии КНР. И два международных коллектива: кельтский оркестр волынок и барабанов, команда кельтских танцев.