Американский клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Даллас Ковбойз" признан самой дорогой командой мира по версии журнала Forbes.

Как сообщается на официальном сайте издания, на сегодня стоимость команды оценивается в пять миллиардов долларов. При этом операционная прибыль клуба составляет порядка 365 миллионов долларов в год. Любопытно, но "Ковбои" четыре года подряд возглавляют рейтинг Forbes, хотя чемпионат НФЛ команда выигрывала аж в 1996 году.

На втором месте в рейтинге еще один клуб из США - команда Главной лиги бейсбола (МЛБ) "Нью-Йорк Янкиз" с цифрой в четыре миллиарда шестьсот миллионов долларов. Замыкает тройку "призеров" футбольный клуб "Реал" из Мадрида (четыре миллиарда двести сорок миллионов долларов).

Что касается других легендарных футбольных клубов, то они чуть позади. Так, "Барселона" стоит четыре миллиарда долларов, английский "Манчестер Юнайтед" - три миллиарда восемьсот миллионов, мюнхенская "Бавария" - три миллиарда, а английский "Манчестер Сити" - два миллиарда семьсот миллионов.

Также стоит напомнить, что недавно в исследовательском центре CIES Football Observatory обнародовали список самых дорогих футболистов в мире.

Первое место занял нападающий футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, чья трансферная стоимость - 252, 2 миллиона евро. Следом идут Мохаммед Салах из "Ливерпуля" - 219,6 миллиона евро, Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - 207,9 млн евро, Лионель Месси ("Барселона") - 167,4 млн евро, Садьо Мане ("Ливерпуль") - 157,8 млн евро, Гарри Кейн ("Тоттенхэм") - 155,2 млн евро, Роберто Фирмино ("Ливерпуль") - 144,2 млн евро, Антуан Гризманн ("Барселона") - 143,8 млн евро и Лерой Сане ("Манчестер Сити") - 137,1 млн евро.