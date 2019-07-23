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23.07.2019 19:30
Рубрика: Спорт

"Ковбои" в цене

Назван самый дорогой клуб мира
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(7918)
Американский клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Даллас Ковбойз" признан самой дорогой командой мира по версии журнала Forbes.
Фото: AP Photo/Tony Gutierrez Фото: AP Photo/Tony Gutierrez
Фото: AP Photo/Tony Gutierrez

Как сообщается на официальном сайте издания, на сегодня стоимость команды оценивается в пять миллиардов долларов. При этом операционная прибыль клуба составляет порядка 365 миллионов долларов в год. Любопытно, но "Ковбои" четыре года подряд возглавляют рейтинг Forbes, хотя чемпионат НФЛ команда выигрывала аж в 1996 году.

На втором месте в рейтинге еще один клуб из США - команда Главной лиги бейсбола (МЛБ) "Нью-Йорк Янкиз" с цифрой в четыре миллиарда шестьсот миллионов долларов. Замыкает тройку "призеров" футбольный клуб "Реал" из Мадрида (четыре миллиарда двести сорок миллионов долларов).

Фото: AP Photo/Bernat Armangue
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Что касается других легендарных футбольных клубов, то они чуть позади. Так, "Барселона" стоит четыре миллиарда долларов, английский "Манчестер Юнайтед" - три миллиарда восемьсот миллионов, мюнхенская "Бавария" - три миллиарда, а английский "Манчестер Сити" - два миллиарда семьсот миллионов.

Также стоит напомнить, что недавно в исследовательском центре CIES Football Observatory обнародовали список самых дорогих футболистов в мире.

Первое место занял нападающий футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, чья трансферная стоимость - 252, 2 миллиона евро. Следом идут Мохаммед Салах из "Ливерпуля" - 219,6 миллиона евро, Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - 207,9 млн евро, Лионель Месси ("Барселона") - 167,4 млн евро, Садьо Мане ("Ливерпуль") - 157,8 млн евро, Гарри Кейн ("Тоттенхэм") - 155,2 млн евро, Роберто Фирмино ("Ливерпуль") - 144,2 млн евро, Антуан Гризманн ("Барселона") - 143,8 млн евро и Лерой Сане ("Манчестер Сити") - 137,1 млн евро.

Спорт Виды спорта Спортивные организации Футбольные клубы "Реал" (Мадрид)
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