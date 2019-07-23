Названы необратимые последствия пропущенного завтрака

Ученые из Бразилии выяснили, что пропуск завтрака - распространенная привычка среди подростков - способствует ожирению и преждевременным проблемам со здоровьем. Речь о развитии диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом пишет Medicalxpress.

- Было обнаружено, что отказ от завтрака провоцирует ожирение у подростков. Независимо от пола и от того, где они живут, сколько времени уделяют сну, - отметили эпидемиологи.

Пропускающие утренний прием пищи дети быстро привыкают к перекусам по дороге в школу, считают ученые. А именно: к встречающемуся по пути фастфуду.

- Среди всех проанализированных видов поведения, связанных с энергетическим балансом, самая сильная корреляция наблюдалась между пропуском завтрака и повышенным уровнем маркеров ожирения, - заявил профессор Аугусто Сезар Феррейра де Мораес.

Также большую роль в развитии детского ожирения играет сидячий образ жизни, отметили исследователи.