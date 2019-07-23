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23.07.2019 16:52
Рубрика: Общество

Названы помогающие похудеть морепродукты

Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Диетолог Московского центра косметологии и красоты Елена Соломатина рассказала о морепродуктах, которые способны обогатить организм полезными микроэлементами, а также помогут избавиться от лишнего веса.

Фото: Depositphotos.com
Названа главная причина неудачных попыток похудеть

Так, морской гребешок - сильный антиоксидант, богат тиамином, необходимым для обмена веществ. Морские улитки содержат минимум калорий, но при этом в них много магния, который помогает бороться со стрессом.

Если употреблять осьминогов, то можно получить микроэлементы, йод, фтор, минеральные соли, витамины группы В, рассказала "Вечерней Москве" Елена Соломатина.

Кроме того, она посоветовала употреблять такой традиционный русский деликатес, как раки. В их мясе содержится много белков и практически нет жира.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание Как похудеть
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