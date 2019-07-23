Названы помогающие похудеть морепродукты

Диетолог Московского центра косметологии и красоты Елена Соломатина рассказала о морепродуктах, которые способны обогатить организм полезными микроэлементами, а также помогут избавиться от лишнего веса.

Так, морской гребешок - сильный антиоксидант, богат тиамином, необходимым для обмена веществ. Морские улитки содержат минимум калорий, но при этом в них много магния, который помогает бороться со стрессом.

Если употреблять осьминогов, то можно получить микроэлементы, йод, фтор, минеральные соли, витамины группы В, рассказала "Вечерней Москве" Елена Соломатина.

Кроме того, она посоветовала употреблять такой традиционный русский деликатес, как раки. В их мясе содержится много белков и практически нет жира.