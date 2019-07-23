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23.07.2019 21:41
Рубрика: В мире

Новым министром обороны США утвержден ветеран "войны в заливе" Марк Эспер

Текст: Екатерина Забродина

Сенат конгресса США утвердил новым шефом Пентагона 55-летнего кадрового офицера, участника войны в Персидском заливе 1990-1991 годов Марка Эспера. Об этом сообщает The Washington Post.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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Таким образом после его официального назначения будет, наконец, закрыта вакансия, пустующая вот уже несколько месяцев после того, как пост главы оборонного ведомства США в конце прошлого года покинул Джим Мэттис из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом.

"Многие видят в назначении Эспера важный шаг по восстановлению власти в Пентагоне, который все больше расходится с кругом ближайших советников Трампа в Белом доме", - пишет издание.

Выпускник элитной американской академии Вест-Пойнт, Эспер принимал участие в боевых действиях на территории Ирака в составе воздушного десанта, служил на военной базе в Италии, а затем в рядах Нацгвардии. Выйдя в отставку в звании подполковника, он поспешил заняться гражданской карьерой и получил диплом магистра в сфере управления в школе при Гарварде. Впоследствии его докторская диссертация была посвящена стратегическим ядерным силам США.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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Вопросы нераспространения и контроля над вооружениями Эспер курировал еще в минобороны при Буше-младшем. Эспер занимался аналитикой и консалтингом, лоббизмом, входил в состав сенатского комитета международным делам, выступал вице-президентом по связям с правительством в одном из крупнейших военно-промышленных концернов страны Raytheon.

Между тем в сенате уже дают Эсперу заочные наставления, в том числе "говорить всю правду верховному главнокомандующему и сопротивляться политическому вмешательству в деятельность Пентагона". С таким пожеланием, в частности, выступила член комитета по вооруженным силам, сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джейн Шейхин.

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