Новым министром обороны США утвержден ветеран "войны в заливе" Марк Эспер

Сенат конгресса США утвердил новым шефом Пентагона 55-летнего кадрового офицера, участника войны в Персидском заливе 1990-1991 годов Марка Эспера. Об этом сообщает The Washington Post.

Таким образом после его официального назначения будет, наконец, закрыта вакансия, пустующая вот уже несколько месяцев после того, как пост главы оборонного ведомства США в конце прошлого года покинул Джим Мэттис из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом.

"Многие видят в назначении Эспера важный шаг по восстановлению власти в Пентагоне, который все больше расходится с кругом ближайших советников Трампа в Белом доме", - пишет издание.

Выпускник элитной американской академии Вест-Пойнт, Эспер принимал участие в боевых действиях на территории Ирака в составе воздушного десанта, служил на военной базе в Италии, а затем в рядах Нацгвардии. Выйдя в отставку в звании подполковника, он поспешил заняться гражданской карьерой и получил диплом магистра в сфере управления в школе при Гарварде. Впоследствии его докторская диссертация была посвящена стратегическим ядерным силам США.

Вопросы нераспространения и контроля над вооружениями Эспер курировал еще в минобороны при Буше-младшем. Эспер занимался аналитикой и консалтингом, лоббизмом, входил в состав сенатского комитета международным делам, выступал вице-президентом по связям с правительством в одном из крупнейших военно-промышленных концернов страны Raytheon.

Между тем в сенате уже дают Эсперу заочные наставления, в том числе "говорить всю правду верховному главнокомандующему и сопротивляться политическому вмешательству в деятельность Пентагона". С таким пожеланием, в частности, выступила член комитета по вооруженным силам, сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джейн Шейхин.