Ядерные испытания США до сих пор отравляют Землю в разы сильнее Чернобыля

Ученые Колумбийского университета не рекомендуют жителям Маршалловых островов возвращаться на необитаемые после испытаний ядерного оружия острова по результатам исследований, которые доказали сильное ядерное загрязнение. Об этом сообщается на сайте вуза. Так, уровень радиации в центральной части Тихого океана до сих пор превосходит Чернобыть и Фукусиму.

Специалисты проанализировали показатели почвы, океанические осадки и фрукты и пришли к выводу, что ядерные осадки сконцентрированы на атоллах Бикини, Эневеток, Ронгелап и Утирик. На некоторых островах люди живут и сегодня. Для массового населения этих территорий требуется восстановление окружающей среды.

- В 2009 году в различных регионах Полесского государственного радиационно-экологического заповедника измерена концентрация активности Америция-241 в почве. В среднем концентрация вещества на отдельных участках варьировалась от 61,4 до 97,7 Бк/кг, что выше или аналогично концентрациям из 12 проб северных Маршалловых Островов и значительно ниже концентраций из 1 пробы с острова Бикини, 1 пробы с Энджеби, 7 проб с Наена и 5 проб с Рунита, - говорится в исследовании.

С 1946 по 1958 год США использовала эту местность в качестве полигона для испытания ядерного оружия. Было взорвано почти 70 ядерных бомб. Самый большой взрыв произошел в 1954 году, он известен как "Касл Браво", был в тысячу раз мощнее, чем любая из бомб, которые сбросили на Хиросиму и Нагасаки.