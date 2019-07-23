О чем может напомнить "Зубренок" подросткам с берегов Нила

Когда подростки с берегов Нила стали впервые интересоваться своим будущим отдыхом в белорусском "Зубренке", то выяснили, что история этого молодежного царства на берегах живописного озера Нарочь сопоставима по возрасту не только с Асуанской плотиной, но даже напоминает седую бороду Гассан Абдуррахмана ибн Хоттаба. Или, проще говоря, героя популярной в прошлом веке советской сказки про старика Хоттабыча.

В национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" этим летом готовы принять почти полсотни детей из Египта. Об этом шла речь на встрече министра образования РБ Игоря Карпенко с послом Египта в России и Беларуси Ихабом Ахмедом Талаатом Насром, сообщили 23 июля БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

"Есть на свете интересная страна, рядом с Нарочью она, где сказки шепчет лес", - поют у костра юные белорусы. Страну эту не трудно обнаружить и на карте Синеокой. Всего в ста километрах от белорусской столицы она раскинулась на 76 гектаров на берегу крупнейшего в Беларуси озера, в сосновом бору и представляет собой, как метко сказано в той же песенке, "сказочный город из солнечных лучей".

Ровно полвека назад в "Зубренке" прошла первая молодежная линейка. Горны радостно протрубили тогда об открытии смены, а для истории на этом месте поставили большой камень с памятной табличкой. По легенде, под ним до сих пор лежит капсула с посланием будущим поколениям "зубрят" от первых вожатых лагеря. Говорят, что достать тайное письмо можно будет только в день 100-летия лагеря. А пока нынешние поколения белорусов и их зарубежных гостей любят постоять возле камня и загадать свои самые сокровенные желания.

Между прочим, сегодня в "Зубренке" более полусотни зданий с почтой, аптекой, пиццерией, интернет-кафе. Чтобы не заблудиться в лабиринтах детской страны, ее разделили на особые микрорайоны с красивыми названиями: "Озерный", "Солнечный город", "Звездный мир", "Лесной дом". Здесь есть даже свой зоопарк, в котором можно полюбоваться на камерунскую козу, енотовидную собаку и пушистых кроликов. А рядом, в большом сквере - "партизанские" тропы, военная техника и другие свидетельства героического прошлого народа Беларуси.

Кстати, группа подростков из Египта приедет в молодежный лагерь на оздоровление по приглашению белорусского лидера. Министр РБ подробно рассказал о программе пребывания в центре. Дети познакомятся с историей республики, ее традициями и культурным наследием, достопримечательностями; посетят Минск, Мирский и Несвижский замки, этнокультурный комплекс "Наносы-Новоселье" в Мядельском районе. Они успеют за время отдыха побывать даже и в государственном университете.

Игорь Карпенко в ходе встречи с дипломатом затронул и вопрос подготовки рабочих кадров для экономики Египта. "В Беларуси создан широкий спектр специальностей для развития отраслей экономики. На базе учреждений образования сформированы центры, где ведется подготовка по современным рабочим специальностям. При содействии белорусской стороны можно было бы открыть ресурсный центр и в Египте, обеспечив его научно-методическим сопровождением и предоставив мастеров для обучения", - предложил министр.