Обвинения в изнасиловании против Роналду признаны необоснованными

Прокуратура Лас-Вегаса приняла решение не выдвигать обвинения в изнасиловании против нападающего сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По данным СМИ, прокурор принял такое решение после проведения полицейского расследования. Выяснилось, что доказать факт преступления не представляется возможным, следовательно, никаких обвинений предъявлено быть не может, сообщает ВВС.

Напомним, что прошлой осенью стало известно, что американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое, по словам женщины, произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. При этом никаких подробностей она не рассказала, из-за чего расследование было прекращено. Ранее стало известно, что Роналду в 2010 году, якобы, заплатил девушке 375 тысяч долларов за молчание.

Криштиану все обвинения в свой адрес отрицал.