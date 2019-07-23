Омбудсмен создаст экспертную группу по вопросам лекарственного обеспечения

Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что намерена сформировать экспертную группу для мониторинга ситуации с лекарственным обеспечением россиян.

"Я создам специальную группу экспертную при уполномоченном по изучению этого вопроса, исследованию этого вопроса, - цитирует ее слова корреспондент ТАСС. - И объединюсь с прокурорами для проверок".

По ее мнению, ситуацию, когда граждане не могут получить необходимые лекарства, надо исправлять. Она считает это "не просто недостатком системы лекарственного обеспечения, а преступлением". В 2018 году в аппарат омбудсмена поступило 51 обращение, касающееся вопросов лекарственного обеспечения граждан. И хоть это на 19 процентов меньше, чем годом ранее (лекарственное импортозамещение дает свои результаты), но граждан РФ продолжают волновать и тенденция к удорожанию лекарств, и случаи их фальсификации, и отсутствие контроля за реализацией лекарств через интернет, и нерациональное использование средств ОМС на лекарственное обеспечение.