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23.07.2019 15:18
Рубрика: Власть

Полицейские смогут служить на пять лет дольше

Текст: Татьяна Замахина

Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект о повышении предельного возраста службы для для сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, документ расширяет для них ряд социальных гарантий.

Увеличение предельного возраста пребывания на службе касается категорий среднего, старшего и высшего начальствующего состава. В правительстве подчеркивали, что предлагаемая норма "не имеет отношения к выслуге лет для пенсионных выплат". Нововведение связано с необходимостью обеспечения комплектования должностей в органах внутренних дел и сохранения кадрового потенциала, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Среди других причин - увеличение активного периода жизни граждан.

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Предельный возраст пребывания на службе для подполковников и майоров, согласно законопроекту, растет с 50 до 55 лет. Для полковников - с 55 до 60 лет, для генералов - до 65 лет. При этом для сотрудников, имеющих другие звания, максимальный возраст планируется оставить на уровне 50 лет. Кроме того, с 35 до 40 лет будет повышен предельный возраст поступления на службу на указанные должности.

Кроме того, у сотрудников органов внутренних дел вплоть до 1 января 2025 года останется право на увольнение в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе на условиях, действовавших до дня вступления в силу данного закона.

Что касается новых социальных гарантий, то сотрудники получат право на дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет. А в случае временной нетрудоспособности сотрудника отпуск по решению руководителя продлевается или переносится на обговоренный срок.

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