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23.07.2019 18:53
Рубрика: Власть

Полина Бадасен назначена заместителем министра экономического развития

Текст: Игорь Зубков
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Распоряжением председателя правительства заместителем министра экономического развития назначена Полина Бадасен, с 2017 года возглавлявшая в министерстве Департамент макроэкономического прогнозирования.

В качестве руководителя департамента Бадасен подчинялась лично министру экономического развития Максиму Орешкину, последним куратором макроэкономического прогнозирования в должности замминистра был Алексей Ведев, ушедший из министерства в начале 2017 года.
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Бадасен стала 13-м по счету заместителем министра экономического развития. Она родилась в 1986 году, до прихода в Минэкономразвития работала в Департаменте бюджетной политики и стратегического планирования Минфина (2016-2017), Департаменте денежного-кредитной политики Банка России (2012-2016), компании "Открытие Капитал" (2011-2012).

Накануне правительство разрешило министру экономического развития иметь 14 заместителей, в том числе назначить заместителем руководителя Росаккредитации (им является Алексей Херсонцев), однако об этом назначении еще не объявлялось. Среди замов Орешкина нет первого заместителя, последний раз в министерстве такую должность занимал Алексей Лихачев, перешедший в 2016 году в Росатом.

Власть Работа власти Правительство Минэкономразвития
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