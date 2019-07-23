Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша собирается отмечать вместе с Германией. Россию, освобождавшую Польшу от нацизма, на памятные мероприятия, посвященные вторжению немецких войск на польскую территорию, Варшава не позвала.

Этот исторический снимок был сделан 1 сентября 1939 года, в первый день Второй мировой войны. На нем немецкие военные ломают шлагбаум на германо-польской границе. Фото: AP Photo

Польская сторона не скрывает, что предстоящее мероприятие носит не исторический, а прежде всего политический характер. На него приглашаются страны, с которыми Варшава "тесно сотрудничает", имея в виду партнеров по ЕС и НАТО, а также участников брюссельской инициативы "Восточное партнерство".

Трагическую дату нападения нацистской Германии на Польшу ранним утром 1 сентября 1939 года в Варшаве собрались отметить с размахом. На памятной церемонии близ Гданьска на полуострове Вестерплатте поляки захотели увидеть не только канцлера ФРГ Ангелу Меркель, но и президента США Дональда Трампа.

В МИД РФ восприняли решение Варшавы с недоумением. "Свой замысел польские власти обосновывают "современными реалиями", игнорируя историческую логику. Вопреки бесспорно решающему вкладу нашей Родины в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков, для России в этой схеме место не предусмотрено", - говорится в заявлении дипведомства. "Келейный" формат акции там назвали "проявлением искривленного мировоззрения польской администрации, которая в угоду сиюминутным политическим "приоритетам" систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода". "Пусть это останется на совести польских властей", - заключили в Москве.