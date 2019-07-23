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23.07.2019 11:53
Рубрика: В мире

Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны

Текст: Марина Алешина

Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России. Эту информацию, ранее уже озвученную польской стороной, сейчас подтвердили агентству РИА Новости в пресс-службе президента республики.

Фото: РИА Новости
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Такое решение Варшава объяснила тем, что для приглашения на памятные мероприятия были выбраны те страны, с которыми Польша в настоящее время "тесно сотрудничает в интересах мира во всем мире", имея в виду партнеров по ЕС и НАТО, а также участников брюссельской инициативы для постсоветских республик "Восточное партнерство". Известно, что поляки особенно хотели бы видеть среди своих гостей 1 сентября наряду с канцлером Германии Ангелой Меркель президента США Дональда Трампа. Торжества пройдут близ Гданьска на полуострове Вестерплатте, который ранним утром в первый день осени 1939 года принял первые удары со стороны ВМС нацистской Германии.

Ранее на Смоленской площади восприняли такой расклад "с недоумением". "Замысел польские власти обосновывают некими "современными реалиями", игнорируя историческую логику. Вопреки бесспорно решающему вкладу нашей Родины в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков, для России в этой схеме место не предусмотрено", - отмечали в российском МИД. Такой "келейный" формат в ведомстве назвали отражением "искривленного мировоззрения польской администрации".

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