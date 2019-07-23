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23.07.2019 16:10
Рубрика: Общество

Человечество рискует потерять еще 7000 видов животных и растений

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В общей сложности 105 732 вида животных и растений занесены в Красный список Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП), 28 338 находятся под угрозой исчезновения. МСОП недавно добавил в список еще 7000 видов, степень угрозы исчезновения для которых оценивается как критическая.

"Исчезновение видов идет беспрецедентными темпами, - говорит глава МСОП Гретель Агилар. - Мы должны наконец понять, что в наших собственных интересах сохранить биоразнообразие".

Фото: iStock
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Так, в Японии более половины видов пресноводных рыб могут безвозвратно исчезнуть, а в Мексике - более трети.

Кроме того, МСОП включил в список еще семь видов приматов, которым грозит исчезновение, шесть из которых из Западной Африки. Например, в дикой природе Кот-д'Ивуара и Ганы живут лишь 2 000 особей роловейских мартышек (Cercopithecus roloway). По данным союза охраны природы, в Западной и Центральной Африке 40% всех приматов находятся под угрозой исчезновения. Обезьяны теряют свою среду обитания, потому что люди вырубают леса; на них охотятся, чтобы добыть мясо.

Согласно МСОП, основная причина, по которой более сотни тысяч видов животных и растений находятся перед роковой гранью - человеческий фактор. Плохое состояние океанов, морей и рек вследствие неразумной жизнедеятельности человека, расчистка земель, расширение городов и развитие горнодобывающей промышленности представляют угрозу для многих видов, равно как и глобальное изменение климата.

Чтобы исправить ситуацию, нужно увеличить количество охраняемых территорий, говорят эксперты МСОП, и улучшить мониторинг существующих.

Общество Природа
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