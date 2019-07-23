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23.07.2019 19:08
Рубрика: В мире

Бориса на царство

Премьером Британии стал главный "брекзитер" страны
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(7918)
Премьером Британии стал Борис Джонсон. В своей речи в честь избрания он пообещал взбодрить Альбион. В том, что он это сделает, сомневаться не приходится.
В качестве премьера Борису Джонсону предстоит вывести Британию из Евросоюза. Но мяч сегодня на стороне Брюсселя. Фото: REUTERS В качестве премьера Борису Джонсону предстоит вывести Британию из Евросоюза. Но мяч сегодня на стороне Брюсселя. Фото: REUTERS
В качестве премьера Борису Джонсону предстоит вывести Британию из Евросоюза. Но мяч сегодня на стороне Брюсселя. Фото: REUTERS

"У меня примерно столько же шансов стать премьером, сколько может быть шансов на обнаружение Элвиса на Марсе или, скажем, на мою реинкарнацию в качестве оливкового дерева", - так Джонсон оценивал свои премьерские перспективы еще несколько лет назад. Что изменилось? Референдум 2016 года, на котором британцы высказались за выход страны из Евросоюза с перевесом чуть больше чем три процента, разделил нацию. Борис Джонсон был на той половине, которая выступала за "брекзит", и когда 13 июля премьер Дэвид Кэмерон подал в отставку, он выдвинул свою кандидатуру на вакантный пост. Но победила Тереза Мэй, до референдума находившаяся на стороне противников "брекзита".

Может быть, именно поэтому выход Британии из Евросоюза, намеченный на 29 марта 2019 года, так и не состоялся. Мэй не хватило мужества сделать то, за что проголосовало большинство британцев и за что, заметим, выступает большинство членов ее собственной Консервативной партии. Когда она подала в отставку, Джонсон снова выставил свою кандидатуру, и 66 процентов тори проголосовали за него как за политика, который пообещал "брекзит" на любых условиях. Исход голосования был предопределен, и Джонсон знал это. Поэтому в ходе теледебатов с Джереми Хантом - своим основным конкурентом и преемником на должности главы МИД, Борис позволял себе уходить от ответов на неудобные вопросы, загадочно улыбаться и шутить. Во вторник Джонсон был объявлен победителем избирательной гонки и главой Консервативной партии Британии, а в среду исполняющая обязанности премьера Тереза Мэй официально сложит с себя полномочия. После этого королева Елизавета II назначит премьером Бориса, и это, можно сказать, уже свершившийся факт.

Фото: facebook.com/Константин Косачев
Косачев: Британскую политику ждут штормы и землетрясения

Напомним, что избранный глава тори, полное имя которого Александр Борис де Пфеффель-Джонсон, родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке, окончил Итонский колледж, был журналистом, писал книги. В политике он с начала двухтысячных годов, но широкую известность приобрел в качестве мэра Лондона, которым был с мая 2008 до июля 2016 года. Тереза Мэй сделала его министром иностранных дел в своем кабинете, и в этой должности Джонсон прославился множеством недипломатичных заявлений, в том числе в адрес Москвы, хоть и называл себя русофилом.

Тем не менее Джонсон был первым за пять последних лет главой британского внешнеполитического ведомства, приехавшим в Москву. Это произошло в 2017 году. Тогда он рассказывал о своих предках из России и, выступая на совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым, заявил: "Уверен, что я - первый министр иностранных дел в истории моего ведомства, которого зовут Борисом, и, скорее всего, последний на какое-то время". Теперь Джонсон - первый Борис в кресле главы британского правительства, и это единственное, что сейчас можно сказать точно о нем, как о новом главе правительства Альбиона.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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