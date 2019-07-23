Призовой фонд легкоатлетического матча Европа - США составит 1 млн евро

Призовой фонд легкоатлетической встречи спортсменов из Европы и США составит один миллион евро, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что победитель соревнований в каждой дисциплине получит семь тысяч евро. Как уточняет информационное агентство "Минск-Новости", серебряный призер получит пять тысяч евро, бронзовый - четыре тысячи. Не останутся без наград и те, кто займет последние места - за финиш на седьмой или восьмой позициях полагается 500 евро.

В эстафетных командах на денежный приз могут рассчитывать только призеры. Победители получат шесть тысяч евро, занявшие вторую строчку - четыре тысячи, третье - две тысячи.

Легкоатлетический матч Европа - США пройдет с 9 по 10 сентября на стадионе "Динамо" в Минске. Ожидается, что участие в состязаниях примут около 350 атлетов, в том числе двукратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене, получившая статус одного из золотых послов встречи.