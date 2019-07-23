Путин поручил исправить норму, лишившую надбавки ряд пенсионеров

Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы вернуть отдельным категориям работников на селе со стажем свыше 30 лет право на надбавку к пенсии. Документ опубликован на сайте Кремля. Фактически это поручение стало реакцией президента на обращение одного из участников медиафорума, который рассказал, что в прошлом году Правительство приняло постановление, которым утвердило перечень работ в сельском хозяйстве, исключив из него очень многие специальности.
"Рассмотреть вопрос о расширении списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности", - говорится в поручении президента.
Во вторник опубликован целый список поручений главы государства по итогам пленарного заседания VI Медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость".