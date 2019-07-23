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23.07.2019 13:10
Рубрика: Власть

Путин поручил мониторить сообщения СМИ о нарушении прав граждан

Текст: Айсель Герейханова
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям регионов организовать мониторинг СМИ для выявления фактов нарушения прав, свобод и интересов граждан.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Во вторник глава государства утвердил перечень поручений по итогам VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", который был организован ОНФ в конце мая.

Фото: iStock
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"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации... организовать при участии органов местного самоуправления мониторинг средств массовой информации в целях выявления сообщений о нарушениях законодательства Российской Федерации, прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации, а также разработать механизм принятия эффективных мер реагирования в случае совершения таких нарушений", - говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее на самом медиафоруме Путин уже заявлял, что местные власти должны реагировать на правдивые сюжеты в СМИ о нарушениях мгновенно.

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