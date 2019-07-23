Путин поручил проработать развитие иммунопрофилактики инфекционных болезней

К 2025 году потребности населения в иммунобиологических лекарственных препаратах должны быть удовлетворены. Об этом говорится в поручении президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

В нем глава государства поручил правительству до 1 декабря разработать и утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года. В документе также отмечается, что важно организовать на базе отечественных предприятий полного цикла производство вакцин для прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в том числе ключевых и исходных компонентов этих вакцин.

Еще один пункт в поручении - обеспечить включение иммунобиологических лекарственных препаратов, используемых для иммунопрофилактики в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.