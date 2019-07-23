Путин поручил сократить использование тетрадей в школах

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября рассмотреть вопрос о сокращении использования рабочих тетрадей в образовательном процессе.

"Правительству РФ совместно с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ... рассмотреть вопрос о сокращении использования рабочих тетрадей в образовательном процессе, в том числе с учетом внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий в рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда", предусмотренного национальным проектом "Образование", - говорится в опубликованном документе на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил проанализировать обеспечение учащихся по основным общеобразовательным программам учебными пособиями, рабочими тетрадями и при необходимости оказать адресную социальную помощь семьям, дети в которых не обеспечены этим.

Перечень поручений опубликован по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и СМИ "Правда и справедливость", проведенного в мае ОНФ.