Путин предложил направлять выпускников медвузов на работу по распределению

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2019 года подготовить предложения о возможности направления выпускников медицинских вузов на работу по распределению. Ранее с таким предложением на прошедшем в мае медиафоруме "Правда и справедливость" выступил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Глава государства тогда пообещал обсудить эту тему с правительством, в частности с Министерством здравоохранения.

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