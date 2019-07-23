Работу фитнес-центров возьмут под контроль

Депутаты Госдумы приняли во втором, основном чтении законопроект, регулирующий работу всех фитнес-центров в России. Документ фактически возвращает эту индустрию в поле зрения государства, отметил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"25 лет в современной России эта отрасль находится вне поля зрения спортивной власти, - отметил депутат. - Как хозяйствующие субъекты компании работают, уплачивают налоги. Но чем они занимаются, кто тренирует, какие там стандарты качества и статистика, никто не знал до сих пор".

В законопроекте четко прописаны права и обязанности фитнес-центров, а также их объединений. Так, спортивные клубы теперь будут отвечать за обеспечение безопасности россиян во время занятий спортом. Кроме того, фитнес-центры получат право готовить граждан к сдаче норм ГТО. В целом, как утверждают авторы инициативы, проект призван усовершенствовать деятельность спортивных учреждений и способствовать популяризации спорта среди населения России.