Новости

СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в "сговоре" с Россией 19:17
В Москве издадут "Белую книгу", набранную шрифтом Брайля 19:05
Полина Бадасен назначена заместителем министра экономического развития 18:53
Осужден склонявший школьницу из Сочи к теракту гражданин Украины 18:49
Петербурженка родила сразу трех мальчиков и одну девочку 18:33
Савченко прокомментировала поражение на парламентских выборах 18:30
Итальянские СМИ сообщили о гибели двух россиян при крушении вертолета 18:25
Светлана Немоляева раскрыла подробности новой картины со Шнуровым 18:23
МЧС знало о лагере в "Холдоми" и проводило там противопожарную тренировку 18:20
Разбившимся в Италии вертолетом управляла россиянка 18:06
Названы необратимые последствия пропущенного завтрака 18:03
Петербургу предложили "красивую" схему метро 18:01
В Ростове повысят цены на проезд в городских автобусах 18:00
О чем может напомнить "Зубренок" подросткам с берегов Нила 17:49
Аксенов назвал двойным грабежом решение Киева об активах "Ощадбанка" 17:41
На Кубани возбудили дело о гибели пилота при крушении Ми-2 17:41
Иванка Трамп в поздравлении Джонсону ошиблась в названии страны 17:34
В Уфе умер глава радиостанций, помогавший Земфире пробиться на сцену 17:28
В Саратове возбуждено дело из-за отсутствия лекарств для льготников 17:25
Трамп неожиданно пришел на свадьбу к своим поклонникам 17:25
Россельхознадзор отменил запрет на яблоки из Беларуси 17:15
Природные пожары на востоке Оренбуржья удалось ликвидировать 17:06
Омбудсмен создаст экспертную группу по вопросам лекарственного обеспечения 17:01
В Сочи предупредили о резком ухудшении погоды 17:00
Стало известно, в каких регионах дети чаще всего болеют астмой 16:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
23.07.2019 18:06
Рубрика: В мире

Разбившимся в Италии вертолетом управляла россиянка

Двое граждан РФ - мужчина и женщина - погибли при крушении вертолета в районе итальянского острова Горгона. Их личности устанавливает прокуратура города Ливорно, но уже первые результаты проверки показали, что оба погибших были россиянами.

"Пока обнаружено только тело женщины, вертолетом управляла она. Поиски мужчины не прекращались со вчерашнего вечера, когда произошла катастрофа", - передает слова представителя ведомства ТАСС.

Полиция Германии не исключает убийства двух россиянок в Мюнхене
Задержаны подозреваемые в изнасиловании россиянки в Барселоне

Следователи указывают на то, что на борту разбившегося частного вертолета Robinson 66 было только два человека, которым и принадлежала эта машина. Они летели с озера Комо на остров Сардиния в Олбию, но после небольшой остановки в провинции Масса-Каррара вертолет рухнул в море у острова Горгона. По сведениям РИА Новости, мужчине было 37 лет.

Известно, что на место крушения вылетели сотрудники национального управления по безопасности полетов. Они подключатся к расследованию причин, которые привели к катастрофе.

Итальянские власти уже уведомили о случившемся российских дипломатов. Они проверяют информацию о гражданстве погибших. 

В мире Европа Италия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил сократить использование тетрадей в школах
В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой
Дети из сгоревшего лагеря в Хабаровском крае рассказали подробности ЧП
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
В Москву придет резкое похолодание