Разбившимся в Италии вертолетом управляла россиянка

Двое граждан РФ - мужчина и женщина - погибли при крушении вертолета в районе итальянского острова Горгона. Их личности устанавливает прокуратура города Ливорно, но уже первые результаты проверки показали, что оба погибших были россиянами.

"Пока обнаружено только тело женщины, вертолетом управляла она. Поиски мужчины не прекращались со вчерашнего вечера, когда произошла катастрофа", - передает слова представителя ведомства ТАСС.

Следователи указывают на то, что на борту разбившегося частного вертолета Robinson 66 было только два человека, которым и принадлежала эта машина. Они летели с озера Комо на остров Сардиния в Олбию, но после небольшой остановки в провинции Масса-Каррара вертолет рухнул в море у острова Горгона. По сведениям РИА Новости, мужчине было 37 лет.

Известно, что на место крушения вылетели сотрудники национального управления по безопасности полетов. Они подключатся к расследованию причин, которые привели к катастрофе.

Итальянские власти уже уведомили о случившемся российских дипломатов. Они проверяют информацию о гражданстве погибших.