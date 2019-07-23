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23.07.2019 20:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Благоустройство площади Киевского вокзала в Москве завершат осенью

Текст: Сергей Жуков

Благоустройство площади Киевского вокзала и близлежащих улиц завершится осенью текущего года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, посмотрев, как продвигаются ремонтные работы.

По его словам, у Киевского вокзала сходятся сразу несколько транспортных "артерий" города: три станции метро, поезда дальнего следования и пригородные электрички, автобусы. Плюс людей притягивают рядом расположенные набережные и причалы речных судов, торговые центры и Дорогомиловский рынок. Много офисных центров и гостиниц. Поэтому в сутки здесь бывает около двухсот тысяч человек, заметил мэр. "В прошлые годы мы вместе с РЖД отремонтировали здание вокзала и перроны, а еще станции метро, - пояснил Собянин. - Сейчас перешли к следующему этапу: благоустраиваем территорию вокруг вокзала". После обновления станет больше парковок для такси и остановок общественного транспорта. Для пересадки между автобусами, подземкой и поездами обустроят новые переходы по принципу "сухие ноги". Один появится в проезде между вокзалом и торговым центром "Европейский", а второй - свяжет Киевский вокзал с пешеходным мостом Богдана Хмельницкого.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Благоустройство вокруг Киевского вокзала началось в апреле этого года. Ремонт затронул квартал, ограниченный путями железной дороги, набережной Москвы-реки, Большой Дорогомиловской улицей, Кутузовским проспектом и Третьим транспортным кольцом. По словам мэра, в порядок приводят сразу 19 улиц, переулков и площадей. В их числе - Брянская, Киевская и Платовская улицы, Можайский Вал, Дохтуровский и Кутузовский переулки, Резервный проезд, Киевский сквер и площадь Европы. Везде расширят тротуары, высадят деревья и кустарники, установят новые фонари, урны и скамейки, а провода спрячут под землю.

Привокзальную площадь сделают пешеходной, а парковку перенесут на площадь между Киевским сквером и ТЦ "Европейский". Заметнее остальных изменится проезд у вокзала и "Европейского". Остановочные павильоны займут места у "ближних" выходов из метро. Рядом появятся девять станций для зарядки электробусов. "Дальняя" же часть проезда превратится в пешеходный бульвар со скамейками и кафе.

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