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23.07.2019 11:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Соловья баснями не накормишь

Что мешает курским турфирмам продвигать свои бренды и договариваться с отельерами
Текст: Анна Скрипка (Курск)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 159(7917)
Отправиться на выходные в Курскую область в качестве туриста для жителя любого соседнего региона сейчас - значит рискнуть и быть готовым к любым приключениям. Как считают эксперты, эта отрасль в регионе пока не сформировалась. Сколько турфирм предложат прокатиться по туристическим маршрутам? Много ли ресторанов приготовят аутентичные блюда? Власти региона поставили перед собой амбициозную задачу - сделать так, чтобы через несколько лет Курская область стала одним из популярнейших мест для отдыха и познавательных экскурсий.
Фото: Игорь Филонов Курская Коренская ярмарка остается главным туристическим событием региона. Фото: Игорь Филонов
Курская Коренская ярмарка остается главным туристическим событием региона. Фото: Игорь Филонов

Начать с нуля

С чем ассоциируется Курская область у большинства жителей регионов-соседей? "Курский соловей и Курская битва", - ответит на этот вопрос едва ли не каждый. Кто-то вспомнит Курскую Коренную икону и мужской монастырь Коренная пустынь, а те, кто знаком с областью немного ближе, назовут имена композитора Георгия Свиридова или певицы Надежды Плевицкой.

- У нас туризма нет вообще, - категорично заявляет активист ОНФ Роман Алехин. - Ноль, понимаете?

С этим сложно поспорить. К примеру, путешествия по области предлагает только одна здешняя туристическая фирма. Несмотря на то что представители этого бизнеса несколько лет назад объединились в ассоциацию, в том числе и для "развития внутреннего туристического потенциала", пока местные маршруты популярностью не пользуются.

Фото: iStock
В России появился новый вид туризма

Евгений Косоруков, руководитель фирмы, объединившей представителей отрасли, не без горечи отмечает, что встречает на своем пути одни трудности.

- Хочешь показать музей "Тепловские высоты", экспозиция которого посвящена ратному подвигу героев Курской битвы на ее северном фасе, - сначала созвонись с директором, пусть к назначенному времени он этот музей откроет. Хочешь отвезти на родину великого Свиридова, в Фатеж, подумай, где покормишь людей после экскурсий. Ведь в местном ресторане больше 26 человек не поместится.

Если же ехать в регион самостоятельно, лучше продумать несколько вариантов маршрута и заранее созвониться с представителями каждой "точки" на нем. При этом приходится сталкиваться с неважным сервисом.

- Мы поехали на фестиваль оладий, а по пути назад решили поесть с детьми в райцентре. Но заранее забронированный нами столик в одном из кафе отдали другим посетителям, - рассказывает Елена Лукина. - По телефону с нами так приятно пообщались, а затем заявили с порога: "Да откуда мы знаем, захотите вы останавливаться или нет? Не ждем мы никаких туристов!"

Города как бренды

В региональном отделении ОНФ собрали круглый стол, на который пригласили представителей турфирм, гостиниц, ресторанов, музеев и просто неравнодушных общественников. На нем выяснилось, что сотрудники музеев давно размышляют над тем, что именно может стать основой для новых брендов Курской области, помимо соловья и битвы на Огненной дуге.

Заместитель директора краеведческого музея Елена Конева считает, что бренд - не просто совокупность символики, которая вызывает определенные эмоции и ассоциации.

Бренд - прежде всего экономическая категория. Позволяющая привлекать деньги в регион

- Бренд - это прежде всего экономическая категория, - уверена она. - В первую очередь необходимо развивать уже существующие курские бренды: Курскую битву, курского соловья, курскую антоновку. А они позволят привлечь туристов, их деньги в регион.

Параллельно, по ее словам, нужно выстроить необходимую гостям области инфраструктуру, а также создать календарь событий, интересных многим.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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Первые, пусть и неуверенные, шаги уже сделаны. С появлением гастрономической карты Курской области, где отмечены аутентичные блюда, интерес к традициям Курского края стал подогреваться. Так, в гостинице "Белая акация" в Курске уже предлагают и "вареники с дырочкой по-суджански", и кашу с тыквой - "гарбузню".

- Вы знаете, у нас все можно приготовить, - отметила администратор Мария. - Только если хотите "обед по-фетовски", лучше заранее закажите. Вы думаете, мы ни разу не готовили? Ну что вы! Понемногу, но заказывают!

Итогом бурного обсуждения стало предложение сделать брендами Курской земли пять ее городов: сам областной центр, Обоянь с древней водяной мельницей неподалеку, красивейшие города Рыльск и Льгов, а также приграничную Суджу с ее монастырем. Свои изюминки есть в каждом месте, нужно их только разглядеть и правильно подать.

Стратегия и тактика

Роман Алехин отмечает, что сейчас "сопротивление туризму" ощущается почти со всех сторон. Большинство владельцев турфирм не хочет даже подумать над тем, чтобы продвигать местные достопримечательности и выстраивать отношения с отельерами в районах. Противятся даже местные власти.

- В достопримечательности нужно вкладывать бюджетные средства, - поясняет Алехин. - И я могу понять главу района, который говорит: "А кто привезет мне столько туристов, чтобы эти затраты окупились поступлениями в бюджет?"

Привлекать бизнес в эту отрасль тоже сложно - как раз из-за невозможности спрогнозировать ситуацию.

- Нам нужна стратегия развития туризма в Курской области, - убежден активист ОНФ. - Вот представьте: я занимаюсь бизнесом, сижу, думаю, во что мне инвестировать средства, расширяться ли… И тут появляется стратегия развития моей отрасли. Что я буду делать? Посмотрю на предложения и пойму, что могу предпринять. И уже исходя из этого, буду инвестировать в новое оборудование, обучать сотрудников здесь или за рубежом… Так и в туризме. Представители турфирм увидят перспективы, выйдут к чиновникам со своими предложениями. Вместе с ними оживятся и местные власти, ведь туризм - это часть экономики.

Фото: iStock
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Алехин обращает внимание, что пока туристическую отрасль в регионе так или иначе курируют структуры, которые отвечают за молодежную политику, культуру, образование.

- Это все социальные направления, - подчеркивает он. - Нам нужен единый центр развития туризма, но подчиняться он должен экономическому блоку администрации области.

Активист уверен, что это позволит преодолеть пессимизм по отношению к туризму как к важной составляющей экономики. Пока же, по его словам, продвижением курских достопримечательностей и маршрутов занимаются исключительно предприниматели-патриоты, а скептики рассуждают о том, что для превращения Курской области в Мекку для туристов нужно если не волшебство, то очень большие деньги. Впрочем, последних можно пригласить на фестиваль "Дни жатвы" в этнодеревню Хутор Песочное: убрать зерно, смолоть муку, испечь хлеб в печи и угостить им друзей. В этот фестиваль тоже сначала никто не верил, а он стал "Национальным событием". Таких удачных примеров немного, но они есть и на Курской земле.

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