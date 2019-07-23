Элла Памфилова встретилась с кандидатами, не попавшими на выборы в Мосгордуму

Центризбирком примет участие в рассмотрении жалоб на решения окружных избирательных комиссий, поступающих в Мосгоризбирком от кандидатов, которым отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму. Такая договоренность была достигнута во вторник на встрече председателя ЦИК Эллы Памфиловой с группой незарегистрированных кандидатов.

В ЦИК пришли как самовыдвиженцы, так и представители непарламентских политических сил и даже один представитель КПРФ, снятый с выборов судом по иску конкурента из ЛДПР. В начале встречи Элла Памфилова отметила, что согласилась на эту беседу не в интересах кандидатов, а ради защиты прав избирателей. И отнюдь не под давлением улицы.

Суть претензий большинства кандидатов изложил лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин, получивший отказ в регистрации по одному из округов столицы. По его словам, большой процент недействительных подписей у кандидатов образовался, в частности, потому, что избиркомы дважды учитывали одну и ту же подпись, забракованную разными проверяющими, а члены рабочих групп вводили с ошибками данные избирателей в базу МВД.

Центризбирком на данном этапе не может вмешиваться в процесс, заявила Элла Памфилова, не может и давать указания московским коллегам, т.к. региональные избиркомы не подчиняются ЦИК. Тем не менее в комиссии готовы изучать претензии кандидатов. "Я очень настоятельно прошу, надеюсь, что Мосгоризбирком не откажет нам в этом праве, чтобы представители ЦИК, члены и сотрудники аппарата, присутствовали на заседаниях комиссии, когда будут рассматриваться жалобы и обращения", - сказала она. Секретарь ЦИК Майя Гришина оперативно связалась с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым, и такое согласие было получено.

Глава ЦИК согласилась на эту встречу ради защиты прав избирателей

Глава ЦИК назвала необоснованным требование Митрохина зарегистрировать без проверки всех, кто собрал подписи, на том основании, что кандидаты не верят в правильность проверки, проведенной рабочими группами окружных комиссий.

Памфилова призвала искать выход из ситуации строго в рамках закона, нравится он кому или нет. "Я надеюсь полномочиями, которые мне вменены, максимально потребовать, чтобы они (члены Мосгоризбиркома. - Прим. "РГ") тщательно с каждым индивидуально разбирались. Не чохом, а индивидуально разбирались, максимально открыто, с прессой, наблюдателями, все, как положено, чтобы ни у кого не было сомнений, что они объективно разбираются", - сказала она. При малейшем сомнении, подчеркнула глава ЦИК, ситуацию надо трактовать в пользу кандидата.

В случае же отказа в столичном избиркоме "отказники" вправе обратиться в ЦИК, и там, заверила Памфилова, будет проведена самая тщательная проверка в обстановке максимальной публичности. "Нужно применить все наши возможности - экспертные и циковские - для того, чтобы, если есть возможность, восстановить нарушенные права и восстановить вас, чтобы вы не потеряли время (на агитацию. - Прим. "РГ")", - сказала председатель комиссии. Она также пообещала потребовать роспуска окружных комиссий, если в их работе будут обнаружены серьезные нарушения.

Пока же она посоветовала передать в ЦИК все материалы по жалобам. "Будем смотреть, как у вас пойдут дела в Мосгоризбиркоме. Где можно будет по закону и в рамках наших компетенций, будем восстанавливать", - заключила она.