Элла Памфилова встретилась с кандидатами, не попавшими на выборы в Мосгордуму

В ЦИК пришли как самовыдвиженцы, так и представители непарламентских политических сил и даже один представитель КПРФ, снятый с выборов судом по иску конкурента из ЛДПР. В начале встречи Элла Памфилова отметила, что согласилась на эту беседу не в интересах кандидатов, а ради защиты прав избирателей. И отнюдь не под давлением улицы.
Суть претензий большинства кандидатов изложил лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин, получивший отказ в регистрации по одному из округов столицы. По его словам, большой процент недействительных подписей у кандидатов образовался, в частности, потому, что избиркомы дважды учитывали одну и ту же подпись, забракованную разными проверяющими, а члены рабочих групп вводили с ошибками данные избирателей в базу МВД.
Центризбирком на данном этапе не может вмешиваться в процесс, заявила Элла Памфилова, не может и давать указания московским коллегам, т.к. региональные избиркомы не подчиняются ЦИК. Тем не менее в комиссии готовы изучать претензии кандидатов. "Я очень настоятельно прошу, надеюсь, что Мосгоризбирком не откажет нам в этом праве, чтобы представители ЦИК, члены и сотрудники аппарата, присутствовали на заседаниях комиссии, когда будут рассматриваться жалобы и обращения", - сказала она. Секретарь ЦИК Майя Гришина оперативно связалась с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым, и такое согласие было получено.
Глава ЦИК назвала необоснованным требование Митрохина зарегистрировать без проверки всех, кто собрал подписи, на том основании, что кандидаты не верят в правильность проверки, проведенной рабочими группами окружных комиссий.
Памфилова призвала искать выход из ситуации строго в рамках закона, нравится он кому или нет. "Я надеюсь полномочиями, которые мне вменены, максимально потребовать, чтобы они (члены Мосгоризбиркома. - Прим. "РГ") тщательно с каждым индивидуально разбирались. Не чохом, а индивидуально разбирались, максимально открыто, с прессой, наблюдателями, все, как положено, чтобы ни у кого не было сомнений, что они объективно разбираются", - сказала она. При малейшем сомнении, подчеркнула глава ЦИК, ситуацию надо трактовать в пользу кандидата.
В случае же отказа в столичном избиркоме "отказники" вправе обратиться в ЦИК, и там, заверила Памфилова, будет проведена самая тщательная проверка в обстановке максимальной публичности. "Нужно применить все наши возможности - экспертные и циковские - для того, чтобы, если есть возможность, восстановить нарушенные права и восстановить вас, чтобы вы не потеряли время (на агитацию. - Прим. "РГ")", - сказала председатель комиссии. Она также пообещала потребовать роспуска окружных комиссий, если в их работе будут обнаружены серьезные нарушения.
Пока же она посоветовала передать в ЦИК все материалы по жалобам. "Будем смотреть, как у вас пойдут дела в Мосгоризбиркоме. Где можно будет по закону и в рамках наших компетенций, будем восстанавливать", - заключила она.