В 10.30 Таня Шатикова родила сына. А в 13.00 с новорожденным Сашей на руках уже встречала журналистов, приехавших в пресс-тур в Наро-Фоминский перинатальный центр. Все без исключения обратили внимание на безупречный Танин маникюр. "Это где так красиво ногти делают?" - спросили журналисты у молодой мамы. "Здесь и делают, - ответила она. - Есть свой салон красоты".

Подмосковье в прошлом году завершило большую программу строительства перинатальных центров. Всего их теперь в области шесть - в Видном, Балашихе, Люберцах, Наро-Фоминске, Щелкове и Коломне. Вообще, перинатальный центр является родовспомогательным учреждением высшего, третьего уровня, где должны рожать женщины с серьезными заболеваниями и тяжелыми беременностями, но возможности у вновь построенных центров таковы, что патологий на всех врачей не хватает, и поэтому приехать в центр может любая будущая мама.

Вот, например, Татьяна Шатикова. Она из Чехова и сначала думала рожать рядом с домом. Но подружка, сама недавно побывавшая в Наро-Фоминске, очень советовала приехать именно сюда. "Александр - мой третий ребенок, как говорится, есть с чем сравнивать. Если здесь рожать, можно и за четвертым, и за пятым ребенком прийти", - улыбается Таня.

"Мы можем все, но главная наша специализация - сердечно-сосудистые патологии как у мамы, так и у ребенка, - говорит главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян. - Женщин и детей с такими болезнями мы в послеродовом периоде наблюдаем три года". Один из таких подопечных - годовалый Гордей Соков, приведенный мамой на сеанс массажа. Семья Соковых из Наро-Фоминска и мама Юля очень радовались, когда открывали центр, - будет рожать в современных условиях! Как выяснилось, радовались не зря. Гордей появился на восьмом месяце и роды были стремительные - всего 20 минут. "Как развивалась бы ситуация в другом роддоме, сложно сказать. Роды - плохо прогнозируемый процесс", - продолжает Кещьян. Но у нее в центре создан симуляционный центр, где все 111 докторов и 222 медсестры ежедневно отрабатывают все возможные нештатные ситуации. Тренируются, сдают зачеты, а через три месяца возвращаются вновь. Владеть искусством реанимации учатся так, чтобы даже на 10 секунд не задумываться, что нужно сделать, если роды пошли нештатно. Потому что даже после десятисекундной паузы делать нужно будет уже совсем другое.

"Наш золотой запас, сердце перинатального центра - это наши сотрудники", - без ложной скромности утверждает главврач. И если, к примеру, ввести в интернет-поисковик фразу "кардиолог Елена Беспалова…", он предложит самое частое окончание: "…где принимает". Раньше принимала в национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. А теперь - в Наро-Фоминском перинатальном. Елена Беспалова стояла у истоков развития внутриутробной диагностики пороков сердца плода в нашей стране. Она умеет видеть пороки уже на первом скрининге в 12 недель беременности. В этот период размеры сердечка у плода не превышают пяти миллиметров. Зачем профессор Беспалова ломает на них глаза? Чтобы у женщин оставалась возможность принять решение - сохранять или прервать беременность. "Ну и потом - ранняя диагностика позволяют нам правильно выбрать время и место родов", - говорит кардиолог. В первый год работы в Наро-Фоминском перинатальном центре родилось 1,5 тысячи детей. В прошлом году было уже 4,3 тысячи родов. В этом врачи обещают выйти на 5 тысяч. А сколько могли бы при максимальной загрузке центра? Людмила Кещьян говорит так: "За год со всеми сложными случаями 7 тысяч родов - легко. Приходите!"