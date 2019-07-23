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23.07.2019 20:23
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Это вам не игрушки

Как ребенку поступить в школу с киберклассами?
Текст: Сергей Жуков
В Москве с нового учебного года заработает первая в России Кибершкола. Сюда бесплатно возьмут детей, которым интересны IT-технологии и интеллектуальные виды спорта. Корреспондент "РГ" узнал, как поступить в школу будущего и при чем тут компьютерные игры.
Уже сейчас испытать свои силы школьники могут в рамках проекта "Киберлето". Как видно, один из главных инструментов на таких уроках - игровые джойстики. Фото: Александр Корольков Уже сейчас испытать свои силы школьники могут в рамках проекта "Киберлето". Как видно, один из главных инструментов на таких уроках - игровые джойстики. Фото: Александр Корольков
Уже сейчас испытать свои силы школьники могут в рамках проекта "Киберлето". Как видно, один из главных инструментов на таких уроках - игровые джойстики. Фото: Александр Корольков

Игры умов

Школа с киберуклоном откроется в сентябре. По словам руководителя проекта Елены Авдеевой, набрать планируют 120 бывших девятиклассников, а это четыре класса. Экзаменов не будет. Главное - желание ребенка. Портфолио и успехи на школьных олимпиадах только в плюс. Первые занятия пройдут за городом - в центре "Патриот". Учиться дети будут с понедельника по пятницу, а на выходные уезжать домой. Программа известна и буквально расписана по минутам. Первую половину дня отдадут под зарядку, тренировки для сдачи ГТО и, собственно, сами уроки. Вторую половину дня посвятят развлечениям, спорту, экскурсиям и кинопоказам. Обучение в таком "выездном" формате продлится три месяца. Затем ученики переедут на "постоянку" в Центр патриотического воспитания и школьного спорта, где и откроется Кибершкола. Как рассказала "РГ" Елена Авдеева, вместе с классами-трансформерами там обустроят киберарену, амфитеатр, VR-зону с игровыми симуляторами.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
В какую школу отдать ребенка, чтобы он стал победителем олимпиад

Кроме общеобразовательных предметов дети будут изучать компьютерный дизайн и спортивное право, а еще играть в шахматы, шашки, рэндзю и другие "умные" игры. И участвовать во всевозможных турнирах по киберспорту. Рубиться целыми днями в "игрушки" они, конечно же, не будут. Куда важнее самому придумать и разработать с нуля компьютерную игру. "Мы не играем в компьютер, - подчеркивает Авдеева. - Будем устраивать чемпионаты, учить детей держаться на публике и работать в команде". Поскольку за монитором юным программистам и киберспортсменам сидеть все равно придется, особый упор сделан на физкультуре и спорте.

Шаг в профессию

Попробовать свои силы и понять, нужно ли это вообще в жизни, школьники могут уже сейчас. В детском центре имени Петра Великого на Ленинградском шоссе до 2 августа работают бесплатные смены, именованные "Киберлетом". Здесь ждут детей от 12 до 16 лет. Возрастные границы установлены условно, поэтому готовы брать ребят помладше и постарше. Записать своего ребенка можно через портал mos.ru.

Помимо обычных предметов дети будут изучать компьютерный дизайн и спортивное право, а еще играть в шахматы

Каждая неделя посвящена конкретной теме и определенному виду спорта. Мастер-классы и встречи с чемпионами по киберспорту чередуются с зарядкой, физическими тренировками и греблей. Конечно, создают и тестируют компьютерные игры. Не без этого. Пишут "умные" программы, продумывают сюжеты "игрушек", создают 3D-персонажей и рисуют виртуальные миры. Первые шаги в этом направлении делает и семиклассник Максим Александров из школы № 498. До Кибершколы ему еще далеко, но свое будущее он уже видит более-менее отчетливо. Мечтает о карьере киберспортсмена и вместе с друзьями пытается по крупицам создать свою первую компьютерную игру.

Футбол на экране

У многих юных киберспортсменов-любителей увлечение часто перерастает в профессию, приносящую хороший доход. На тренировки, правда, уходит все свободное время. Фото: Александр Корольков

- Да там одни боты будут играть!

- А ты скилы прокачал?

Почему киберспорту не хватает кадров

Такой малопонятный для меня диалог слышу в одной из комнат. Заглядываю. Дети в синих и красных футболках гоняют по полю мяч. Все бы ничего, но футбол виртуальный. Идет кибертурнир по FIFA. Ноги и физическая выносливость - дело второстепенное. Главное оружие тут - джойстики, которыми умело дирижируют дети. "FIFA - это не только игра, но и работа в команде, тактика, стратегия и история, потому что у футбола она есть", - объясняет Авдеева. А профессиональный киберфутболист Артем Афанасьев, "бегающий" за московский "Спартак", на этой "игрушке", как бы FIFA назвали взрослые, еще и зарабатывает. Гоняет виртуальный мяч лет пятнадцать, а на профессиональном уровне - три года. Говорит, киберспорт, а он в России официально признан видом спорта, приносит приличные деньги. Начинающие могут вполне рассчитывать на 50-100 тысяч рублей в месяц. "Я всегда занимался обычным футболом, но после детско-юношеской спортшколы выбрал киберспорт, - рассказал "РГ" Афанасьев. - Сейчас у меня контракт, параллельно учусь в вузе на маркетолога". Новичкам Артем советует тренироваться в свободное от учебы время. Любителям хватит и пяти часов в день, а вот профи уже нужно 10 часов! Вот так норма! А как же глаза? "Есть стереотип, что зрение ухудшается, и мне очень хочется его опровергнуть, но не могу, - говорит Артем. - У меня зрение генетически слабое, поэтому все время хожу в линзах".

Тем временем

Уроки в "цифре"

Фанатская "волна" на киберспортивном турнире длилась рекордные 27 минут

К академическим, инженерным, медицинским и кадетским классам, открытым в московских школах, в сентябре добавится еще один профиль - IT. Его запускают вместе с высокотехнологичными компаниями и вузами. В их числе Высшая школа экономики, МФТИ, МГТУ имени Баумана. Школьники будут углубленно изучать информатику, математику и физику. Придется им освоить и одно из шести направлений, выбранных школой. К примеру, будут придумывать и разрабатывать новые компьютерные программы, антивирусы и другие "умные" проекты. Для этого во всех школах-участницах заработают IT-полигоны. Вузы же подготовили свои курсы с лекциями и мастер-классами, а крупные компании готовы приглашать детей на экскурсии и стажировки.

Конкурсный отбор в IT-классы уже завершен. Первый этап, в котором участвовали более 3300 девятиклассников, прошел 17 июня. Ребятам предложили задания по физике и математике. Второй тур состоялся 24 июня. В него прошли 2090 учащихся. Их проверили на знание информатики. Учеников с лучшими результатами и зачислят в IT-классы.

Это интересно

Профессии будущего

- Архитектор "умного" дома

- Оператор беспилотника

- Киберспортивный журналист

- Кибертренер

Завершен отбор в классы информационных технологий

- Специалист по поиску уязвимостей

- Художник виртуальной реальности

- Разработчик нейронных сетей

- Киберспортсмен

Кстати

Минуточку! Я записываю

Подробно о правилах зачисления в киберклассы можно узнать на сайте школы - cyberclass.moscow.

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