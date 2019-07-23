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23.07.2019 21:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Стипендия для родителей

Малоимущим семьям с детьми в Москве помогут найти работу
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 161(7919)
В Москве стартует пилотный социальный проект, участникам которого помогут найти высокооплачиваемую работу, а при необходимости дадут возможность переучиться на новую профессию, выплатят стипендию, устроят ребенка в детский садик или летний лагерь и окажут другую поддержку.
Главная цель нового проекта - дать малоимущим не новые льготы, а способы заработка. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Главная цель нового проекта - дать малоимущим не новые льготы, а способы заработка. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Главная цель нового проекта - дать малоимущим не новые льготы, а способы заработка. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Направлена программа на малоимущие семьи с детьми - в мэрии пришли к выводу, что корень их проблем связан с отсутствием достойной работы и высокого заработка, поэтому основной упор решено сделать на решении именно этой проблемы. Займется ей недавно открывшийся центр трудоустройства "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского. Для семей там подберут индивидуальных консультантов, которые составят план и будут сопровождать участников программы на всех ее этапах.

Фото: Photoxpress.
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Членам семей помогут составить и разместить резюме на популярных рекрутинговых сайтах, подберут подходящие вакансии, будут сопровождать первое время после выхода на работу. Кроме того, участники смогут повысить свою квалификацию или бесплатно переучиться на новую профессию, причем во время учебы им заплатят стипендию - 11,28 тыс. рублей в месяц. Отдельно с ними поработают психологи, которые помогут снять барьеры, повысить мотивацию, стать увереннее в себе.

"Нужно разобраться, а что с этой семьей не так, почему у нее низкие доходы: либо маленькая зарплата, либо один из членов семьи не может работать, потому что ребенка не получается устроить в детский садик. Кто-то, может быть, психологически не готов, потому что у него был большой перерыв в работе", - рассказал на днях о программе мэр столицы Сергей Собянин в эфире "России 1".

Помимо помощи в трудоустройстве участники действительно cмогут рассчитывать на приоритетное предоставление детям места в садике, группах кратковременного пребывания или программе детского отдыха "Московская смена". Это будет возможно при условии выхода на работу или учебу.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Предусматривает программа и помощь в оформлении алиментов, уходу за родственниками, которые не могут сами себя обслуживать и многое другое. При этом все льготы, которые доступны малоимущим семьям, сохранятся за ними, несмотря на участие в программе. А при условии успешного трудоустройства они будут получать адресные детские пособия и доплаты к пенсии еще в течение 3 лет.

Если же выяснится, что участники программы не получают каких-то региональных или федеральных льгот, хотя и имеют на них право, то им помогут их оформить.

Распространяется программа только на проживающие в Москве семьи с детьми, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума.

Кстати

Помогут всем

В центре "Моя карьера" помогут не только малоимущим семьям, но и многим другим - там ждут молодежь, людей старшего возраста, горожан с инвалидностью. Школьникам, к примеру, готовы не только подыскать подработку, но и провести профориентационную диагностику. Благодаря ей подросткам проще будет определиться с будущей профессией и выбрать ВУЗ для поступления. Узнать подробности можно на сайте.

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