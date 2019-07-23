На подмосковных рынках появились льготные места для членов СНТ

Прошлым летом об этом попросили дачники из Сергиева Посада, столкнувшиеся с переизбытком урожая. Всю придорожную торговлю в области прикрыли, на рынок с двумя килограммами лишних огурцов не приткнуться, а у соседей своих излишков хватает. Те, кто живет в деревнях, через которые проходят оживленные трассы, нашли выход: выставляют у ворот дома табуретки с объявлениями о продаже урожая или пучком редиски, небольшой кучкой картофеля и прочей дачной снеди. Заинтересуется проезжающий чем-нибудь - постучится, прикупит огурцов с грядки, так сказать, на дому. А вот те, у кого приусадебное хозяйство расположено в СНТ, так делать не могут. До их табуреток с объявлениями проезжающие не добираются.
Власти пообещали посодействовать. И многие муниципалитеты, особенно крупные, еще в прошлом году выделили дачникам места на городских рынках. Но массовым этот процесс стал нынешним летом.
По данным подмосковного министерства потребительского рынка и услуг, в области работает 131 розничный рынок. Льготные прилавки есть на 98 из них. Остальные тоже обещают вскоре подтянуться - ведь это не прихоть активных пенсионеров, которым некуда девать урожай, а требование федерального законодательства - 10% мест на рынке должно принадлежать владельцам личных подсобных хозяйств для торговли выращенным. Во многих муниципалитетах, кстати, переполняют план: так, в "Одинцовском подворье" на 74 торговых места приходится 15 льготных, столько же у мытищинского "МосОблСервиса", а рынок Коопторга в Дубне сделал льготными 20 из 79 своих торговых мест.
Для того, чтобы получить возможность продавать свои овощи, фрукты и ягоды на льготном месте, за которое платить или не нужно совсем, или стоит оно сущие копейки, дачникам необходимо обратиться в управляющую компанию рынка, которая заключит с ними договор. Но процесс этот не так уж и прост. Для начала нужно посетить местную администрацию или правление дачного товарищества и взять справку о наличии личного подсобного хозяйства или земельного участка на территории СНТ. Это нужно для того, чтобы не возникло вопросов, уплачены ли налоги с торговли, ведь доход от продажи дачного урожая налогом не облагается. В список необходимых документов входит также заключение ветеринарной службы, которое выдают в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы - такие лаборатории есть на всех постоянно действующих рынках. Но за это заключение нужно заплатить. Расценки редко когда превышают 200 рублей, а обычно они даже ниже, но дачник-то еще ничего не продал, а уже понес расходы.
Заплатить придется и за медицинскую книжку - она также является обязательной для продажи продуктов. Даже сама пустая книжка стоит 150-180 рублей, а ее еще нужно заполнить. Средняя стоимость медицинской книжки в частных медицинских организациях столичного региона составляет сегодня порядка 3 тысяч рублей. В государственной поликлинике это будет, конечно, дешевле, но и дольше по времени. Так что дачнику нужно сто раз подумать, стоит ли вообще эта овчинка выделки. Если весь излишек урожая составляет мешок картошки, ведро огурцов да десяток пучков лука - не проще ли раздать продукты нуждающимся, чем начинать сбор всех разрешительных документов?
Но если уж документы собраны и договор о предоставлении льготного торгового места заключен, дачники могут выбирать, где продавать свой товар. Делать это можно не только на постоянно работающих рынках, но и на ярмарках выходного дня или сезонных сельскохозяйственных ярмарках. Для удобства дачников составлена карта подмосковных рынков с полным перечнем доступных для дачной торговли мест. Она находится здесь.