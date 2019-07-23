На подмосковных рынках появились льготные места для членов СНТ

Куда девать излишки урожая? Этот вопрос больше не стоит перед владельцами шести соток в Подмосковье. У них появились льготные прилавки - места на розничных рынках, отведенные специально для торговли овощами-фруктами собственного производства.

Прошлым летом об этом попросили дачники из Сергиева Посада, столкнувшиеся с переизбытком урожая. Всю придорожную торговлю в области прикрыли, на рынок с двумя килограммами лишних огурцов не приткнуться, а у соседей своих излишков хватает. Те, кто живет в деревнях, через которые проходят оживленные трассы, нашли выход: выставляют у ворот дома табуретки с объявлениями о продаже урожая или пучком редиски, небольшой кучкой картофеля и прочей дачной снеди. Заинтересуется проезжающий чем-нибудь - постучится, прикупит огурцов с грядки, так сказать, на дому. А вот те, у кого приусадебное хозяйство расположено в СНТ, так делать не могут. До их табуреток с объявлениями проезжающие не добираются.

Власти пообещали посодействовать. И многие муниципалитеты, особенно крупные, еще в прошлом году выделили дачникам места на городских рынках. Но массовым этот процесс стал нынешним летом.

По данным подмосковного министерства потребительского рынка и услуг, в области работает 131 розничный рынок. Льготные прилавки есть на 98 из них. Остальные тоже обещают вскоре подтянуться - ведь это не прихоть активных пенсионеров, которым некуда девать урожай, а требование федерального законодательства - 10% мест на рынке должно принадлежать владельцам личных подсобных хозяйств для торговли выращенным. Во многих муниципалитетах, кстати, переполняют план: так, в "Одинцовском подворье" на 74 торговых места приходится 15 льготных, столько же у мытищинского "МосОблСервиса", а рынок Коопторга в Дубне сделал льготными 20 из 79 своих торговых мест.

Платить за место на рынке дачникам или не нужно совсем, или оно стоит сущие копейки

Для того, чтобы получить возможность продавать свои овощи, фрукты и ягоды на льготном месте, за которое платить или не нужно совсем, или стоит оно сущие копейки, дачникам необходимо обратиться в управляющую компанию рынка, которая заключит с ними договор. Но процесс этот не так уж и прост. Для начала нужно посетить местную администрацию или правление дачного товарищества и взять справку о наличии личного подсобного хозяйства или земельного участка на территории СНТ. Это нужно для того, чтобы не возникло вопросов, уплачены ли налоги с торговли, ведь доход от продажи дачного урожая налогом не облагается. В список необходимых документов входит также заключение ветеринарной службы, которое выдают в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы - такие лаборатории есть на всех постоянно действующих рынках. Но за это заключение нужно заплатить. Расценки редко когда превышают 200 рублей, а обычно они даже ниже, но дачник-то еще ничего не продал, а уже понес расходы.

Заплатить придется и за медицинскую книжку - она также является обязательной для продажи продуктов. Даже сама пустая книжка стоит 150-180 рублей, а ее еще нужно заполнить. Средняя стоимость медицинской книжки в частных медицинских организациях столичного региона составляет сегодня порядка 3 тысяч рублей. В государственной поликлинике это будет, конечно, дешевле, но и дольше по времени. Так что дачнику нужно сто раз подумать, стоит ли вообще эта овчинка выделки. Если весь излишек урожая составляет мешок картошки, ведро огурцов да десяток пучков лука - не проще ли раздать продукты нуждающимся, чем начинать сбор всех разрешительных документов?

Но если уж документы собраны и договор о предоставлении льготного торгового места заключен, дачники могут выбирать, где продавать свой товар. Делать это можно не только на постоянно работающих рынках, но и на ярмарках выходного дня или сезонных сельскохозяйственных ярмарках. Для удобства дачников составлена карта подмосковных рынков с полным перечнем доступных для дачной торговли мест. Она находится здесь.