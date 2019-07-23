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23.07.2019 23:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Все, что накоплено...

На ВДНХ открывается интерактивный музей
Текст: Ирина Огилько
Фото: Михаил Синицын
Российская газета - Столичный выпуск № 160(7918)
На ВДНХ появится одноименный музей. Открытие состоится 1 августа и приурочено к 80-летию выставки. Корреспонденты "РГ" первыми заглянули в новый музей.

Он расположен в бывших билетных кассах в правом крыле от главного входа. Сейчас внутри снуют рабочие с лестницами и инструментами, они развешивают, расставляют и настраивают оборудование, так как почти вся экспозиция музея интерактивная, собранная из переведенных в "цифру" фотографий, видеоматериалов, записей Гостелерадиофонда.

На ВДНХ откроется выставка уникальных часов

"ВДНХ - тема сложная, слишком много здесь перемешано явлений и исторических фигур. Поэтому основная наша задача - сделать историю выставки понятой и легкой для посетителей", - рассказывает "РГ" куратор музея, историк ВДНХ Павел Нефедов.

Начинается музей с вводного зала, где можно будет посмотреть на полиэкране из 12 мониторов фильм об истории выставки на основе теле- и кинохроники. Здесь же получится хорошее селфи на фоне золотых мобилей в виде ракеты, серпов, колосьев.

Следующий зал - интерактивная история создания выставки. В темноте появляется яркая графическая проекция на стену, где в нишах стоят уменьшенные в тысячу раз павильоны, и по мере рассказа диктора они ломаются, перестраиваются, сносятся в точном соответствии с историческими фактами.

С 1 августа по 8 сентября вход в музей будет бесплатным

Основная часть экспозиции собрана в трех залах. Разбиты они тематически на пять зон: "Дружба народов", "Смотр побед", "Всенародный университет", "Город чудес" и "Один день на выставке". Так, в первом разделе центральной фигурой выступает макет одноименного фонтана в виде интерактивной игры: надо угадать республику, которую представляет одна из 16 "фонтанных" девушек. Если угадаешь - барышню подсвечивают лампы. В "Смотре побед" превалирует тема изобилия: оно наглядно представлено скульптурными композициями в виде банок со сгущенкой, ветчиной и зеленым горошком, собранных в пирамиды. Банки можно крутить, отыскивая спрятанные слова. Я, к примеру, нашла "земледелие", "колхоз" и "потребление".

Что не пропустить на ВДНХ этим летом

"Один день на выставке" - это детская игра, где пинг-понговым мячиком нужно пройтись по достопримечательностям и загнать его в лунку. А в разделах "Город чудес" и "Всенародный университет" можно послушать звуковой "дождь" с потолка, рассмотреть расставленные на полках каменные шишечки с павильона зеленого театра, копии скульптур, помещенные в мягкий темный поролон, отчасти напоминающий обволакивающую упаковку дорогого сувенира. Здесь же представлены костюмы 1930-х - 1940-х годов, которые напоминают образы героев фильмов с видами ВДНХ, например "Светлый путь", "Подкидыш", "Свинарка и пастух".

Но основная ценность музея - в возможности заглянуть в архивы. Правда, по заверениям куратора, пока отсканировано не более 8 процентов материала. С 1 августа по 8 сентября вход в музей будет бесплатный и ежедневный, потом появятся билеты и выходные дни. Но цена будет вполне приемлемая, взрослый билет не дороже 100 рублей, льготный вдвое дешевле.

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