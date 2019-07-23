Началась вторая проверка системы электронного голосования

В Москве стартовал второй этап проверки системы электронного голосования, которая будет использована на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября. Тестовое голосование стартовало 23 июля в 08:00 и продлится до 20:00.

Проверить на прочность систему смогут все желающие - для участия в тестировании нужно было подать заявку на портале mos.ru с 18 по 22 июля. Это могли сделать москвичи не младше 18 лет, владеющие заполненным личным кабинетом на портале.

Поскольку голосование тестовое, то и вопрос участникам задают совсем не про выборы. Он звучит так: "Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?".

Проходящая проверка уже вторая - впервые систему проверяли 11 июля. Студенты почти сотни московских вузов испытали инфраструктуру электронного голосования на выборах лучшего председателя студенческого совета города. Выявленные во время тестирования уязвимости устраняют специалисты. Также тестированием системы занимаются программисты и специалисты по информационной безопасности.