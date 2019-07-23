Патриарх Кирилл призвал восстановить один из древнейших монастырей России

Новоторжский Борисоглебский монастырь в Торжке, принимавший 21 июля Патриарха Кирилла, всегда считался одним из древнейших в нашей стране.

Православные историки датой основания монастыря преподобным Ефремом Новоторжским всегда считали 1038 год (начало Киево-Печерской лавры датируется 1051 годом), но в исторических источниках первые сведения о Торжке появляются лишь в середине XII века.

Результаты недавних раскопок на территории обители могут внести ясность в ситуацию.

- В Древней Руси монастыри часто строили на свободной от городской застройки земле, чтобы не было конфликтов между монастырем и городом, - говорит замдиректора по научной работе Всероссийского историко-этнографического музея Виктор Кузнецов. - А раскопки свидетельствуют: монастырь уже в начале XII века был окружен посадами. Значит, он возник раньше посадов.

А еще, по словам археологов, во время раскопок в монастыре были выявлены культурные слои XI века. Так что, скорее всего, Борисоглебский Новоторжский монастырь был основан если не раньше Киево-Печерской лавры, то, как минимум, в одно время ней.

Сегодня обитель восстанавливается после десятилетий разрухи - и Патриарх после службы обратился к областным, федеральным властям и к "состоятельным людям" с просьбой "употребить все силы к скорейшему восстановлению древнейшего монастыря Святой Руси".

Конкретно

Реквизиты для сбора пожертвований

Получатель: Религиозная организация "Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ТВЕРЬ

р/сч 40703810463320100228

ИНН 6915005051 КПП 691501001

корр/сч 30101810700000000679 БИК 042809679

Назначение платежа: пожертвование на восстановление монастыря.

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