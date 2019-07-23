Следственный комитет в Ивановской области начал проверку после сообщения журналистов о бедственном положении двух сирот. Ребята целый месяц жили в полуразрушенной будке без окон и дверей.

Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Ирина Котова, выпускники Решемской и Чернцкой школ-интернатов, стоящие в очереди на жилье, вынуждены были жить в заброшенной будке железнодорожника в Иванове в совершенно неподобающих условиях.

Увидев страдающих голодных сирот, местные жители обратились за помощью к журналистам. Выяснилось, что 18-летняя Ангелина и 21-летний Николай оказались в будке не от хорошей жизни: сначала им предложили работу на ферме в Подмосковье, пообещав зарплату и кров. Но вскоре деньги платить перестали, а затем и вовсе лишили работы. Вернувшись в Иваново, молодые люди с трудом выживали, перебиваясь случайными заработками. Пытаясь создать в будке хоть какое-то подобие уюта, сироты нарисовали на стене сердечко с надписью "Коля и Геля", а разбитое окно завесили одеялом. Чтобы как-то помочь никому не нужным детдомовцам, сердобольные люди начали приносить еду и даже подарили котенка.

Когда о вопиющей ситуации с сиротами узнала уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Татьяна Океанская, ребят забрали из грязной будки и поместили в социальную гостиницу.

- Сейчас решением проблем ребят занимается социальный педагог. Им помогают оформить необходимые документы. У Николая просрочен паспорт и нет военного билета. Ангелину устроят на учебу в училище № 28 в Иванове, как она и хотела, чтобы девушка могла получить профессию швеи. На время учебы ей предоставят общежитие. Пока есть время до начала учебного года, ей помогут подыскать временное место работы. Ребят курируют, мы постоянно находимся на связи со специалистами. Надеюсь, теперь у них все будет хорошо, - рассказала Татьяна Океанская.

Сейчас следователи проверяют, почему вышедшие из детдома сироты оказались на улице

После этого в истории ивановских сирот можно было бы поставить точку, если бы не одно печальное обстоятельство. Телесюжет о ютящихся в будке влюбленных сиротах увидели не только сердобольные ивановцы, представители департамента соцзащиты и детский омбудсмен, но и полицейские. Сотрудники регионального УМВД сообщили, что уже полтора месяца Николай находится в федеральном розыске за совершение имущественного преступления, и его ждет наказание. Незадолго до заселения в будку молодой человек решил прокатиться на чужом велосипеде. Хозяин сразу это заметил и заявил в полицию. Велосипед владельцу вернули, а против Николая возбудили уголовное дело. Дознаватель велел сироте явиться в полицию для проведения следственных действий, но Николай - то ли от недопонимания, то ли по невнимательности - пропустил явку, после чего получил статус беглеца.

По мнению Татьяны Океанской, переезд из будки в социальную гостиницу Николая на самом деле "спас":

- Но если он не сделает глупость и будет являться в полицию на следственные действия, есть надежда, что его могут осудить условно. К сожалению, социальные гостиницы есть не в каждом детдоме. Но когда дети коррекционные, они без помощи не могут - риск для них слишком большой. Мы поставили задачу их сопровождать, - поясняет Татьяна Океанская.

В социальной гостинице сироты могут жить до 23 лет. В учреждении с сирот не берут платы за проживание и помогают адаптироваться к самостоятельной жизни. Но пребывание там не должно превышать шести месяцев. Скорее всего, из гостиницы ребята отправятся в квартиры так называемого маневренного фонда. Это временное жилье, нередко с частичными удобствами, однако это все же лучше, чем разрушенная неотапливаемая будка на железнодорожных путях.

Получения положенных по закону квартир Николаю и Ангелине придется ждать еще несколько лет. В Ивановской области в очереди на получение жилья стоят более 2000 человек. Ежегодно она увеличивается примерно на 200 фамилий. Большинству из стоящих в списке сирот уже исполнилось 18 лет, однако возможности бюджета позволяют ежегодно приобретать для них лишь по 90-95 квартир. В результате большинству нуждающихся приходится ждать новоселья по семь-восемь лет.