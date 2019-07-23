Под Смоленском 16 человек пострадали в ДТП с автобусом

Шестнадцать человек пострадали, трое из них госпитализированы после столкновения автобуса "Марус" с грузовиком.

Авария произошла около 08.00 часов на трассе Дорогобуж-Верхнеднепровск-Сколково. Перевозивший рабочих автобус врезался в грузовик DAF с прицепом.

- По предварительным данным, выезжавший со второстепенной дороги грузовик не предоставил преимущество в проезде автобусу, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Все пострадавшие находились в автобусе. Три человека госпитализированы, еще тринадцати медицинская помощь была оказана на месте ДТП.