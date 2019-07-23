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23.07.2019 15:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Смоленском 16 человек пострадали в ДТП с автобусом

Текст: Антон Валагин

Шестнадцать человек пострадали, трое из них госпитализированы после столкновения автобуса "Марус" с грузовиком.

На Алтае семь человек пострадали в ДТП с минивэном

Авария произошла около 08.00 часов на трассе Дорогобуж-Верхнеднепровск-Сколково. Перевозивший рабочих автобус врезался в грузовик DAF с прицепом.

- По предварительным данным, выезжавший со второстепенной дороги грузовик не предоставил преимущество в проезде автобусу, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Все пострадавшие находились в автобусе. Три человека госпитализированы, еще тринадцати медицинская помощь была оказана на месте ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область
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