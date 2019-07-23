Путин поручил учесть мнение жителей по вопросу о мусорном полигоне "Шиес"

Путин поручил властям Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей региона при решении вопроса о строительстве полигона "Шиес". Как сообщили в пресс-службе Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам пленарного заседания VI Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость".

"Правительству Архангельской области и Правительству Москвы обеспечить учет мнения населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твердых коммунальных отходов", - говорится в документе.

Напомним, медиафорум прошел в мае, в Сочи. Тогда президент в ответ на жалобу одной из участниц форума по поводу строительства мусорного полигона в Архангельской области заявил, что этот вопрос нужно решать не только между главами Москвы и Архангельской области, но и с учетом мнения жителей. "Москва не может мусором зарастать, это десятимиллионный город. Но и в других регионах не нужно создавать проблем. В любом случае это должно быть в диалоге с людьми, которые там живут", - подчеркнул он.