Туляки все чаще предпочитают городской квартире собственный дом в пригороде. При этом, как отмечают специалисты крупных риэлторских агентств, особой популярностью пользуется недвижимость в тридцатикилометровой зоне от областного центра. В особенностях покупки и строительства такого жилья разбиралась корреспондент "РГ".

"Домик в деревне" не в тренде

- В свое время москвичи и туляки активно покупали дома под дачи в экологически чистых и часто весьма отдаленных районах. В живописных, но почти заброшенных деревнях можно было купить дома очень дешево. Это поветрие ушло еще лет пять назад, - поделилась своими наблюдениями с корреспондентом "РГ" менеджер тульского риелторского агентства "ТвинСервис" Татьяна Петрова. - Дома в деревне под дачи уже не покупают, да и сами дачи в садоводческих товариществах сегодня продать практически невозможно.

Основной тренд нынешнего времени - дом недалеко от города, в котором можно жить весь год, а не на выходных и в отпуске. По словам эксперта, сейчас те, у кого есть деньги, покупают за городом участки под строительство дома или же жилье в таунхаусах, что, как уверяют, дешевле городской квартиры. Причем старые дома уже не пользуются популярностью.

- У кого есть десять миллионов, не будут жить в доме, бывшем в употреблении, - считает Татьяна Петрова. - Впрочем, многое зависит и от цели, с которой покупается жилье.

- Самое важное - определиться: зачем вам эта недвижимость, - согласен с Татьяной специалист по домостроению компании "ТАМАК" Александр. - Если надо быстро заехать и жить, то покупайте готовый дом. Если вы, допустим, намерены приезжать в него несколько раз в году, то есть ли смысл тратить на это большие деньги? Но если собираетесь в нем жить, вкладывайтесь в качество работ и заранее обращайте внимание на экономичность жилья при дальнейшей эксплуатации.

Варианты на выбор

Цены действительно разнятся. К примеру, в деревне Варфоломеево старый деревянный дом на участке в сорок соток продают за пятьсот тысяч рублей. Кирпичные дома поновее стоят уже от полутора до двух миллионов. Из минусов дома "б/у" строители называют дорогой капитальный ремонт и исправление недоделок. Устранять чужие ошибки - удовольствие дорогое и требующее времени, уверяют они.

- Снести и построить заново порой будет дешевле, - заверил специалист по домостроению Александр. - Здоровье не вернешь, а старый дом - что больной человек: как ни "штукатурь", болячки будут вылезать. Можно купить машину, выпущенную тридцать лет назад: денег потратите меньше, чем на новую, но сколько вложений она потребует потом! А когда строите сами, делаете все по своему вкусу и с учетом собственных представлений об удобстве и комфорте. Переделывать чужие фантазии под себя всегда сложнее.

Основной тренд нынешнего времени - дом недалеко от города, в котором можно жить весь год

Плюс многих бэушных домов в том, что к ним уже подведены и подключены все коммуникации - а это серьезная статья расходов. Так, подвести газ от магистральной трубы на улице обойдется минимум в сто тысяч рублей. В той же деревне Варфоломеево за то, чтобы завести газ в дом, придется выложить почти полмиллиона. Но в среднем эта услуга обойдется тысяч в двести. Технологическое подсоединение электричества - с учетом подготовки технических условий, разработки проекта и фактических работ по подключению - обойдется примерно в 15 тысяч рублей. Подвести воду: тариф за подключаемую нагрузку кубометр в сутки - 9,3 тысячи плюс прокладка 40-миллиметровой трубы - три тысячи за погонный метр. И, конечно, потребуется время на различные согласования.

Впрочем, можно найти в деревне и готовый современный коттедж со всеми инженерными коммуникациями. Но стоимость такой недвижимости, по словам риелтора Татьяны Петровой, уже будет составлять 10-12 миллионов рублей.

Можно купить дом в коттеджном поселке. Столичные жители, приобретающие сегодня недвижимость в регионах, чаще всего выбирают именно такой вариант. К примеру, в коттеджных поселках компании "Капитан" стоимость сотки земельного участка - 60 тысяч рублей. Дома - от 3,5 до 22 миллионов. Дешевый дом - площадью около 120 "квадратов" из газосиликатного кирпича, дорогой - 430 квадратных метров с участком в 25 соток, бетонный фундамент, клееный брус. Менеджеры компании уверяют, что столь высокая стоимость связана с обеспечением безопасности ("чужие здесь не ходят") и комфортом: на территории есть детский сад, круглогодичный бассейн, кафе, фитнес, пляжи.

- Вы покупаете не только дом, но и хорошее соседство, - уверяет менеджер компании Надежда. - К тому же здесь не придется волноваться за сохранность имущества, можно спокойно выпустить ребенка гулять одного.

Строим сами

В настоящее время стоимость участков недалеко от Тулы варьируется в зависимости от удобства подъезда, наличия коммуникаций и, конечно, экологической составляющей. К примеру, компания "Тульские усадьбы" предлагает участки в деревне Струково размером от десяти соток по восемь тысяч рублей за сотку с коммуникациями, подведенными к участку. Как пояснили в компании, это не коттеджный поселок, а "разрастающаяся за счет приезжих деревня". А в той же деревне Варфоломеево участки в 25 соток предлагают за триста тысяч. В популярном у туляков дачном поселке Малахово компания Dom4life продает участки под ИЖС от 35 тысяч.

Определившись с участком, переходим к строительству. Первый пункт экономии - фундамент. Для дома в 120 квадратных метров ленточный бетонный фундамент будет стоить около 300 тысяч. Но если вам не нужен в доме подвал, то можно сэкономить: свайный намного дешевле ленточного. В зависимости от дома, который на этом фундаменте будет построен, может обойтись раза в два дешевле.

Самый дорогой вариант дома - кирпичный. Быстрый и экономичный вариант - каркасно-панельный. Так называемые "сэндвич-панели" - это, грубо говоря, деревянные панели, между которыми заложен утеплитель. Их делают на заводе, а на месте довольно быстро собирают. По свидетельству домовладельцев, строение получается еще и экономичным в дальнейшей эксплуатации. Стоимость каркасного дома можно прикинуть из расчета 35-50 тысяч за квадратный метр. Обычный каркасный дом можно собрать и своими руками, но только если эти руки растут откуда надо. А то экономия на сборке может отразиться на качестве строения.

Деревянные дома также собираются довольно быстро. Бревенчатый размером в 150 квадратных метров полезной площади можно найти у производителя по цене от миллиона рублей. Сейчас на рынке компании сами предлагают бревна плюс монтаж коробки под усадку за 1,6 миллиона рублей. Плюс фундамент и отделочные работы, которые выльются примерно в половину стоимости коробки. Специалисты говорят, что можно уложиться в 2-2,5 миллиона. При этом надо помнить, что дерево - материал "живой". К примеру, сосна - самый популярный и недорогой материал - боится влаги. Жилье из лиственницы надежнее, но значительно дороже. Свою роль играет толщина бревен: специалисты говорят, чем толще, тем лучше - меньше зазоров между бревен, которые позволяют дому "дышать", но и повышают теплопотери. Самый интересный вариант современного деревянного дома - из клееного бруса. Красивый, экономичный в эксплуатации, но значительно дороже бревенчатого.

Стремление к автономности

Туляку Андрею Аксенову участок в районе деревни Варфоломеево достался по наследству. Тридцать соток бывшего поля, превратившегося в березовую рощу, рядом - большой водоем. Но из коммуникаций только электричество. Сразу решил, что строить будет из кирпича: от дерева отказался из-за боязни пожара, а про каркас тогда "просто не подумал", хотя, как потом выяснил, получилось бы раза в два дешевле. В результате строительство дома общей площадью около 200 квадратных метров, из которых треть - большой подвал, обошлось ему примерно в четыре миллиона рублей (без полов и отделки, которые он делает своими руками). Брал ипотечный кредит, а уменьшить сумму помог налоговый вычет.

Проблемы коммуникаций решил, перейдя на почти полную автономию. Пробурил скважину - для технических нужд вполне годится. Она обошлась примерно в 120 тысяч. Потом сделал анализ воды и выяснил, что вода практически питьевая. Для ее очистки хватило бытового фильтра. Вопрос канализации решил с помощью установки септика.

Самое интересное в его доме - отопление. Андрей установил тепловой насос, точнее - "геотермальное отопление". Это система, которая работает на разнице температур - под землей и воздуха. К примеру, зимой под землей плюс восемь градусов, а на улице - минус тридцать. Агрегат, остужая землю, нагревает дом.

- Это школьная физика - первый закон термодинамики, - поясняет Андрей. - Как большой кондиционер или холодильник, у которого задняя стенка всегда горячая.

Стоимость такого теплового насоса начинается от 600 тысяч рублей. Но зато все коммунальные услуги у него - только плата за электричество. По словам Аксенова, даже в самый холодный зимний месяц расходы укладываются в 5,5 тысячи. Летом получается примерно три тысячи, и то, как уверяет, в основном за счет работы насоса для полива огорода.

Вот и выходит, что загородный дом - не такая уж и невозможная мечта. Жить с современным комфортом можно и в деревне, и даже посреди леса - электросети заменит бензиновый генератор.