В Калуге отремонтируют старые школы

22 июля глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в совещании с руководителями подразделений городской управы.

В ходе совещания была представлена информация о работе с обращениями граждан, также был заслушан отчет о работе управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

В 2019 году в Калуге планируется ввести в эксплуатацию около 30 многоквартирных жилых домов общей площадью 290 тысяч квадратных метров, что позволит выполнить план по вводу жилья на 100%.

На снос аварийного жилья в этом году было выделено 2 миллиона рублей. Три аварийных жилых дома, № 5 и № 11 на улице Мира и № 1 на Дорожной, уже снесены.

Александр Иванов предложил руководству управления дать оценку деятельности МКУ "Управление капитального строительства".

- Работа по подготовке проектно-сметной документации для ремонта школ очень затянулась, - подчеркнул глава городского самоуправления, - на дворе конец июля, а ремонтные работы только начинаются, необходимо приложить максимум усилий для того чтобы завершить ремонт школ до 1 сентября.

Начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия Ковтун отметила, что работу управления капитального строительства нельзя признать удовлетворительной: в настоящее время ремонтные работы начались только в девяти школах.

Всего в рамках программы "Старым школам - новую жизнь" планируется отремонтировать 16 школ.

Городской голова Дмитрий Разумовский в свою очередь выразил уверенность в том, что ремонт на всех объектах будет завершен к 31 августа.

На следующем совещании будет представлен детальный отчет о ходе ремонтных работ в рамках программы "Старым школам - новую жизнь".

Также глава городского самоуправления обратил внимание руководителей городской управы на низкие темпы выполнения работ по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

- Ко мне поступает множество обращений жителей, которые недовольны тем, что многие улицы в центральной части города разрыты и работы ведутся крайне медленно, - сообщил Александр Иванов, - есть серьезные опасения, что ремонт дорог по проекту не будет завершен в установленные сроки - к 1 сентября. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подчеркнул, что необходимо вести работы одновременно на нескольких объектах, я осмотрел дороги, вошедшие в программу ремонта, и пока такой активности не увидел.

По словам специалистов городской управы задержки во многом связаны с необходимостью синхронизировать ремонт дорог с работой ресурсоснабжающих организаций по перекладке инженерных коммуникаций. Внесла свои коррективы и погода.

Городской голова Дмитрий Разумовский заявил, что реализация проекта "Безопасные и качественные дороги" находится на постоянном контроле и будут приняты все меры для того чтобы завершить ремонт дорог ко Дню города.