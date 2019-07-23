В "Лужниках" в субботу пройдет главный спортивный праздник лета

В столице 27 июля пройдет традиционный праздник "Московский спорт в "Лужниках". На территории олимпийского комплекса откроются 40 спортивных и развлекательных площадок, которые будут работать на протяжении всего дня - можно будет сыграть в шахматы, настольный теннис, бадминтон или посмотреть на выступления велосипедистов-экстремалов и примкнуть к желающим сдать нормы ГТО.

Как обычно, праздник организуют так, чтобы интересно было и спортсменам, и фанатам, и рядовым зрителям. Например, свои представительства в "Лужниках" откроют хоккейный и баскетбольный клубы ЦСКА, а также футбольный клуб "Локомотив" - они выставят свои трофеи, устроят фотозоны и места для автограф-сессий с ветеранами клубов.

Те, кто жаждет зрелищ, смогут посмотреть на битву силачей - атлеты выполнят сложные упражнения с нестандартными снарядами, а специальным гостем площадки станет спортсмен Джефф Монсон - знаменитый американский спортсмен, получивший российский паспорт и вошедший в Совет депутатов подмосковного Красногорска.

Поклонникам более изящных видов спорта стоит посетить настоящий мини-город для экстремальных велосипедистов - они посоревнуются в разных дисциплинах. Здесь же пройдет чемпионат России по дисциплинам горного велосипеда, а также чемпионат мира по воркауту - в нем примут участие больше 60 спортсменов и тренеров более чем из 40 стран.

Для столичных шахматистов-любителей организаторы установят 500 столов - как на крупных международных опен-турнирах

Представят на празднике и полезные сервисы. Например, департамент спорта столицы откроет информационный павильон, где дети и их родители смогут подобрать наиболее подходящий вид спорта с учетом возраста, подготовки, предпочтений и навыков ребенка.

А неподалеку на площадке "Игры героев" устроят командные соревнования для детей - им придется пройти весьма непростую полосу препятствий с заборами, горизонтальными сетками, кольцами для перемещения на руках и другими барьерами.

Конечно, будет масса возможностей заняться спортом и для взрослых. Для настольного тенниса в "Лужниках" поставят 70 столов, для настольного хоккея - 50, в бадминтон получится сыграть на 12 площадках, а для игр в городки отведут 10 мест. Предпочитаете шахматы? Нет проблем - сразиться получится за 500 столами.

Турнир по мини-футболу тоже обещает быть массовым. "В нем примут участие 634 команды, - рассказали в столичной мэрии. - Одновременно игры турнира будут проходить на 42 полях. Кроме того, более двух тысяч участников сыграют в стритбол на 30 кортах".