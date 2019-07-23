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23.07.2019 19:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве издадут "Белую книгу", набранную шрифтом Брайля

Текст: Ирина Огилько
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

В Москве осенью издадут "Белую книгу" и "Цветную книгу", которые расскажут московским школьникам из специализированных учебных заведений об особо охраняемых природных территориях и об экологических правилах. Об этом сообщили "РГ" в комплексе городского хозяйства.

Первая книга называется "Белой" не случайно - она будет набрана шрифтом Брайля и напечатана исключительно в белом цвете без использования лишних красителей. Познавательная книга с важной и интересной информацией будет еще и экологичной.

"Эта книга расскажет об особо охраняемых природных территориях столицы, о "Красной книге Москвы", куда занесены редкие виды флоры и фауны столицы, также ребята смогут узнать о нормах экологически ответственного поведения", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Кроме "Белой книги" специалистами комплекса городского хозяйства подготовлена и "Цветная книга" - для слабовидящих детей. Это обычная полноцветная книга с крупным шрифтом. Содержание "Цветной книги" и "Белой книги" идентично, но в последней будет использован сокращенный вариант. Это связано с технологическим процессом: шрифт Брайля не позволит использовать полный объем текста. В книгах будут присутствовать персонажи - прототипы из списка представителей флоры и фауны из "Красной книги Москвы".

Фото: Ирина Огилько
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"Издание "Белой книги" и "Цветной книги" - это эффективная возможность научить детей с ограниченными физическими возможностями экологически ориентированному образу жизни, привить им со школьных лет базовые принципы эко-культуры, сформировать экологическое мировоззрение", - подчеркнул Петр Бирюков.

Издания выйдут из печати осенью 2019 года и будут распространяться в специализированных учебных заведениях. Тираж "Белой книги" планируется распространить среди детей - инвалидов по зрению в возрасте от 8 до 13 лет.

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