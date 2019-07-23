Новости

Трамп обвинил страны ЕС в обдирании США 23.07.2019
Задержаны екатеринбуржцы, подложившие муляж бомбы на пути кортежа Путина 23.07.2019
"Зенит" объявил о возвращении вратаря Александра Васютина 23.07.2019
Минстрой назвал условия выплаты компенсаций дольщикам вместо достройки домов 23.07.2019
Федерация бокса России проведет расследование смерти Дадашева 23.07.2019
Трамп признал важность диалога с Россией 23.07.2019
Минпромторг: Пиво останется в списке алкогольной продукции 23.07.2019
Киевского мэра Кличко допросят по делу о махинациях с землей 23.07.2019
В Москве полиция призвала граждан не ходить на акцию у мэрии 23.07.2019
Житель Кубани рассказал, что посадил сына на цепь за воровство 23.07.2019
Новым министром обороны США утвержден ветеран "войны в заливе" Марк Эспер 23.07.2019
Лавров: Представители Гуаидо пытаются контактировать с Россией 23.07.2019
В Судаке возбудили дело после драки фотографов с туристами 23.07.2019
В Севастополе рухнул лифт с тремя пассажирами 23.07.2019
Володин: Прекращение войны в Донбассе зависит от новой Верховной рады 23.07.2019
Володин рассказал, в каком случае ПАСЕ может столкнуться с новым кризисом 23.07.2019
Посольство поможет доставить тело боксера Дадашева в Россию 23.07.2019
Под Калининградом нашли дом в стиле группы Queen 23.07.2019
Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн 23.07.2019
Росстат объяснил рекордный приток мигрантов 23.07.2019
Вдове погибшего в КБР полицейского передали орден Мужества 23.07.2019
На Камчатке вездеход с геологами рухнул в ущелье 23.07.2019
МВФ ухудшил прогноз развития мировой экономики из-за торговых войн 23.07.2019
СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в "сговоре" с Россией 23.07.2019
В Москве издадут "Белую книгу", набранную шрифтом Брайля 23.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
23.07.2019 23:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

И щи помощь

Волонтеры готовы помогать молодым родителям с готовкой и уборкой
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 160(7918)
В Москве появилась бесплатная группа волонтеров, которые помогают молодым мамам по хозяйству. Девушки могут и продукты привезти, и щи сварить, и в квартире прибраться.

"Это очень актуально для многих родителей вне зависимости от возраста, - рассказала "РГ" организатор "Кастрюльки" (так называется группа), молодая мама Александра Семенова. - После родов женщина попадает в новую для себя ситуацию. С одной стороны, все время нужно проводить с ребенком, ухаживать за ним. С другой, хозяйственные заботы остаются! Нужно готовить, убираться... Времени на все не хватает".

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Малоимущим семьям с детьми в Москве помогут найти работу

А не хватает, потому что сразу после родов главы семейств, как правило, выходят на работу. И трудятся, как правило, много - доходы семьи ведь должны держаться на определенном уровне. Если бабушки живут далеко или еще продолжают работать, на молодых мам валятся неподъемные трудности. В то время, когда организм толком еще не восстановился. Плюс - послеродовая депрессия, когда человек оказывается один в четырех стенах...

На счастье мамам Александре пришла идея создать волонтерскую группу наподобие той, что действует в Израиле. Она объединяет женщин, которые сами знают о трудностях материнства и готовы помогать бесплатно. В Москве сообщество Kastryulka.Msk создали в Facebook. Александра организовала группу буквально три недели назад, и в нее уже вступило более 400 человек!

Группа "Кастрюлька" организована три недели назад, а в нее уже вступили 400 человек

Активны и молодые мамы, и волонтеры. В основном женщины жалуются, что не успевают наводить чистоту в квартире. Отклики на такие сообщения появляются буквально в течение нескольких часов. Помочь с домашней едой тоже многие просят. "Я - многодетная мама, - делится москвичка Анжелика Рзянина. - Младшим детям 7 и 5 лет. Не всегда есть время полноценно всех накормить. Детям много не нужно: я сама вегетарианка, да и дети почти не едят мясо. А муж ест, но мне все труднее его готовить".

Да и предложений по готовке много. Пожалуй, самое яркое - от активистки из Балашихи Екатерины Амаку. "Я с большим удовольствием накормлю любого, - признается женщина. - Все родные и гости говорят, что готовить у меня получается вкусно. Вот прямо сейчас есть свекольник и булгур с индейкой! Готова даже подвозить к метро "Новокосино" или "Новогиреево"".

Фото: iStock
ГИБДД научит родителей правильно перевозить детей в автомобиле

И Екатерина блестяще реализовала свой талант! Она привозит замотанным молодым хозяйкам готовую еду, а иногда еще и печет на кухнях домашний хлеб и блинчики...

Какая же мотивация у женщин-волонтеров, у которых и сейчас много хлопот по собственному дому? Об этом лучше всех рассказывает все та же резидент "Кастрюльки" из Балашихи. Екатерина Амаку - многодетная мама, которая "тащила" всех своих ребят и домашнее хозяйство на себе, будто какой-то локомотив. Никогда не просила ни у кого помощи - даже мысли такой не было. И она справилась! Но с годами поняла: принять что-то в дар - не зазорно. Екатерина сама стала помогать. Работала консультантом по грудному вскармливанию, теперь вот - бесплатно (!) в "Кастрюльке". "Не бойтесь просить помощи. Вы же не из стали сделаны, - говорит Екатерина. - Стучитесь - вам откроют". Адрес для "стука" - facebook.com/groups/Kastryulka.Msk.

Общество Семья и дети Общество Соцсфера Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе
Росстат объяснил рекордный приток мигрантов
В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой
Дети из сгоревшего лагеря в Хабаровском крае рассказали подробности ЧП
В Москву придет резкое похолодание