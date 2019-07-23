В Москве появилась бесплатная группа волонтеров, которые помогают молодым мамам по хозяйству. Девушки могут и продукты привезти, и щи сварить, и в квартире прибраться.

"Это очень актуально для многих родителей вне зависимости от возраста, - рассказала "РГ" организатор "Кастрюльки" (так называется группа), молодая мама Александра Семенова. - После родов женщина попадает в новую для себя ситуацию. С одной стороны, все время нужно проводить с ребенком, ухаживать за ним. С другой, хозяйственные заботы остаются! Нужно готовить, убираться... Времени на все не хватает".

А не хватает, потому что сразу после родов главы семейств, как правило, выходят на работу. И трудятся, как правило, много - доходы семьи ведь должны держаться на определенном уровне. Если бабушки живут далеко или еще продолжают работать, на молодых мам валятся неподъемные трудности. В то время, когда организм толком еще не восстановился. Плюс - послеродовая депрессия, когда человек оказывается один в четырех стенах...

На счастье мамам Александре пришла идея создать волонтерскую группу наподобие той, что действует в Израиле. Она объединяет женщин, которые сами знают о трудностях материнства и готовы помогать бесплатно. В Москве сообщество Kastryulka.Msk создали в Facebook. Александра организовала группу буквально три недели назад, и в нее уже вступило более 400 человек!

Группа "Кастрюлька" организована три недели назад, а в нее уже вступили 400 человек

Активны и молодые мамы, и волонтеры. В основном женщины жалуются, что не успевают наводить чистоту в квартире. Отклики на такие сообщения появляются буквально в течение нескольких часов. Помочь с домашней едой тоже многие просят. "Я - многодетная мама, - делится москвичка Анжелика Рзянина. - Младшим детям 7 и 5 лет. Не всегда есть время полноценно всех накормить. Детям много не нужно: я сама вегетарианка, да и дети почти не едят мясо. А муж ест, но мне все труднее его готовить".

Да и предложений по готовке много. Пожалуй, самое яркое - от активистки из Балашихи Екатерины Амаку. "Я с большим удовольствием накормлю любого, - признается женщина. - Все родные и гости говорят, что готовить у меня получается вкусно. Вот прямо сейчас есть свекольник и булгур с индейкой! Готова даже подвозить к метро "Новокосино" или "Новогиреево"".

И Екатерина блестяще реализовала свой талант! Она привозит замотанным молодым хозяйкам готовую еду, а иногда еще и печет на кухнях домашний хлеб и блинчики...

Какая же мотивация у женщин-волонтеров, у которых и сейчас много хлопот по собственному дому? Об этом лучше всех рассказывает все та же резидент "Кастрюльки" из Балашихи. Екатерина Амаку - многодетная мама, которая "тащила" всех своих ребят и домашнее хозяйство на себе, будто какой-то локомотив. Никогда не просила ни у кого помощи - даже мысли такой не было. И она справилась! Но с годами поняла: принять что-то в дар - не зазорно. Екатерина сама стала помогать. Работала консультантом по грудному вскармливанию, теперь вот - бесплатно (!) в "Кастрюльке". "Не бойтесь просить помощи. Вы же не из стали сделаны, - говорит Екатерина. - Стучитесь - вам откроют". Адрес для "стука" - facebook.com/groups/Kastryulka.Msk.