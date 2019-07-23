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23.07.2019 14:50
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Москве пройдет спортивный праздник "Московский спорт в "Лужниках"

Текст: Максим Домчев
27 июля в Москве пройдет традиционный спортивный праздник "Московский спорт в "Лужниках". Рассказываем о том, что ждет гостей и участников.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

На территории спортивного комплекса "Лужники" 27 июля пройдут турниры по мини-футболу и стритболу, чемпионат мира по воркауту, битва силачей и соревнования на горных велосипедах, сообщает официальный сайт Мэра Москвы.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Для гостей и участников праздника откроется более 40 спортивных и развлекательных площадок, которые будут работать в течение всего дня: 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса и 50 - для настольного хоккея, а также 12 площадок для игры в бадминтон, 10 площадок для игр в городки, площадка для сдачи норм ГТО. Также хоккейный и баскетбольный клубы ЦСКА и футбольный клуб "Локомотив" представят свои площадки с трофеями, фотозонами и зонами для автограф-сессий с ветеранами клубов.

Состоится массовый турнир по мини-футболу, в котором примут участие 634 команды. Одновременно игры турнира будут проходить на 42 полях. Кроме того, более двух тысяч участников сыграют в стритбол на 30 площадках.

На территории будет построен город для экстремального велоспорта, где пройдут соревнования в нескольких дисциплинах. Здесь же состоится чемпионат России по дисциплинам горного велосипеда. Более 60 спортсменовиз более чем 40 стран примут участие в чемпионате мира по воркауту. Специальным гостем праздника станет экс-боец смешанных стилей Джефф Монсон: он посетит битву силачей. Атлетам придется выполнить различные упражнения с нестандартными снарядами.

Фото: Chrome Racing Kids
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На площадке "Игры героев" пройдут командные соревнования для детей. Им предстоит продемонстрировать свою физическую подготовку на полосе препятствий, которая включает преодоление заборов, сетки в горизонтальной плоскости, рукохода с кольцами, легкоатлетических барьеров. Также Департамент спорта города Москвы представит информационный павильон, в котором дети смогут подобрать наиболее подходящий для себя вид спорта.

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