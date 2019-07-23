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23.07.2019 12:47
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве пройдут гастроли Театра балета Бориса Эйфмана

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Завтра, 25 июля, в Москве начнутся гастроли театра балета Бориса Эйфмана. На исторической сцене Большого театра прославленный хореограф представит спектакль "Эффект Пигмалиона", который станет премьерой для столицы.

Традицию привозить в Москву новый спектакль в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" Театр Эйфмана неукоснительно соблюдает уже много лет. Например, в 2012 году в рамках фестиваля состоялась европейская премьера балета "Роден, ее вечный идол" о судьбе гениального скульптора и его ученицы, а три года спустя - постановки "Up & Down" по роману Френсиса Скотта Фицджеральда "Ночь нежна".

Фото: Пресс-служба Театра музыкальной комедии
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В этом году премьерный показ в столице совсем "свежий" - зрители впервые увидели "Эффект Пигмалиона" в феврале нынешнего года. Однако до столичных гастролей спектакль уже показали в США и Канаде, где публика и критики пребывали в абсолютном восторге.

- Говорите что хотите о политических отношениях между нашими странами, но русские умеют танцевать, - подвел итог этих гастролей ресурс Chicago Stage Standard. - А нам нужно смотреть, как они это делают.

В Москве смотреть можно будет в течение трех дней - 25, 26 и 27 июля. Но хотя Борис Эфман рассказывает языком танца комедийную историю о любви творца к своему творению, одновременно он остается верен себе и поднимает глубокие социальные и психологические вопросы. Ведь само название спектакля - "Эффект Пигмалиона" - взято из психологии. В науке оно означает, что люди подсознательно ведут себя так, как от них ожидают. Например, если говорить ребенку, что он бестолочь, что он не разбирается в математике, что он непослушный и безнадежный, то так и будет. Однако конструкция работает и наоборот.

- Роль неистового творца отведена преуспевающему исполнителю бальных танцев, который решает "изваять" из нескладной представительницы городских низов виртуозную артистку, - рассказали в театре. - Внутреннее и внешнее преображение героини происходит под музыку Иоганна Штрауса-сына, причем с произведениями "короля вальса" хореограф работает впервые в своей насыщенной творческой карьере.

Сам Борис Эйфман признавался перед премьерой, что новый спектакль - "хореографическая трактовка мифа о художнике и его творении, новый взгляд на тему сложной переплетенности и вечной нетождественности искусства и жизни". Главные роли в нем исполнили любимые солисты хореографа - Олег Габышев (Лион) и Любовь Андреева (Гала), их можно будет увидеть и на столичных спектаклях. Интересно, что герои нового спектакля как будто раздвоены - от Пигмалиона и Галатеи у них только половинки имен. И воссоединиться девчонка из низов и блестящий представитель золотой молодежи не смогут.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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- Необычайное упорство, душевные достоинства, прежде скрытые под накипью грубости, а также вспыхнувшая в девушке любовь к учителю и партнеру помогают ей вырасти в звезду, - рассказал хореограф. - Однако фатальная пропасть между нищетой и роскошью может быть преодолена лишь в мире танца, уравнивающем жителей хижин и дворцов. В реальности же внутри нас навсегда остается мстительное прошлое, скрыться от которого не дано никому.

Заранее скажем, что чудесное превращение не приносит героине счастья. И да простят нас читатели "РГ" за этот спойлер, потому что билетов на гастрольные спектакли Бориса Эйфмана в Москве уже нет.

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