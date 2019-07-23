В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Как рассказала "РГ" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, прогноз связан с приходом холодного арктического воздуха. Последним относительно теплым днем окажется предстоящая суббота - воздух прогреется до 20 градусов. Затем начнется похолодание.

Согласно прогнозам, на следующей неделе дневная температура будет около 14-15 градусов, ночная - около 7 градусов. Как правило, такое похолодание не держится долго, отмечает Позднякова.