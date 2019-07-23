В РУДН открылись летние школы русского языка для иностранцев

Несколько летних школ открыли свои двери на факультете русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН. Обучение ведется по программам, полезным и актуальным для гостей из-за рубежа, желающих выучить великий и могучий. Они включают три направления: "Интенсивный курс русского языка в RUDN-university: говорю со всем миром по-русски!", "ТРКИ-2 в RUDN UNIVERSITY" и "Секреты перевода на русский язык".

По данным сайта "Российское образование", прослушать курсы приехали 43 ученика из Италии, Франции, Испании, Ливана, Турции и Вьетнама. Желающие выучить язык Пушкина оказались с разным уровнем владения русским языком: от нулевого до продвинутого. Эти две недели участники летних школ погрузятся в аутентичную языковую среду для эффективного освоения новых навыков и компетенций, познакомятся с особенностями русского менталитета.

Программа обучения "Интенсивный курс русского языка в RUDN-university: говорю со всем миром по-русски!" подразумевает ознакомление участников с основами фонетического строя, грамматической структуры и навыками устной речи. Обучающиеся развивают такие основные языковые навыки, как чтение, говорение и аудирование.

Слушатели летней школы "Секреты перевода на русский язык" получат возможность сформировать необходимую теоретическую базу для успешной переводческой практики, узнают, как выстраивать собственную переводческую стратегию, принимать обоснованные переводческие решения.

А участники летней школы "ТРКИ-2 в RUDN UNIVERSITY" пройдут предварительную подготовку к лингводидактическому экзамену по русскому языку второго сертификационного уровня.

Кроме того, гостей столицы ждет насыщенная экскурсионная программа: посещение Красной площади, Сергиева Посада, Измайловского кремля, Третьяковской галереи, музея-заповедника "Коломенское" и многих других достопримечательностей столицы.